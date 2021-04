Hankolaiset koiranomistajat ovat huolissaan koiriensa turvallisuudesta. Parin viime viikon aikana luonnosta eri puolilta Hankoa on löytynyt liha- ja makkarapaloja. Useimmiten ne on kaivettu pieneen kuoppaan. Samaan aikaan koiria on sairastunut, muutama niin vakavasti, että koirat ovat tarvinneet tehohoitoa.

Lue lisää näköislehdestä