Raaseporiin valittiin uusi museonjohtaja

Filosofian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti Lassi Patokorpi on valittu Raaseporin uudeksi museonjohtajaksi aluksi kuuden kuukauden koeajalla.

Patokorpi on suorittanut myös museologian perusopintoja. Hän on työskennellyt aiemmin mm. erikoistutkijana Signessä ja Ane Gyllenbergin säätiössä sekä Hangon kaupungin museoamanuenssina. Patokorpi toimii ICOM Suomen komitean puheenjohtajana ja sitä aiemmin yhdistyksen hankevastaavana ja sihteerinä. Valintaa perustellaan museotoiminnan tuntemuksella ja sillä, että Patokorvella on laaja museoalan yhteistyöverkosto myös kansainvälisesti.

Raaseporin museonjohtajan virkaan saatiin yhdeksän hakemusta, kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastatteluryhmä ei ollut yksimielinen johtajan valinnasta. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Maj-Britt Malmén (r) ja sivistystoimenjohtaja Nordman olivat sitä mieltä, että Patokorpi soveltuu tehtävään parhaiten, kun Holger Wickström (sd) oli FM Laura Lotta Anderssonin valinnan kannalla.