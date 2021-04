Yhteiskuntamme vaikuttaa puolikuolleelta. Uutiset ja päivittelyt pandemiasta tukahduttavat muut mielipiteet alleen. On aika todeta, että elämä kyllä jatkuu tämänkin koettelemuksen jälkeen. Yksi pimentoon jäänyt ehdotus on yhä presidentti Sauli Niinistön pöydällä. Hän on tuonut esiin ajatuksen, että Suomi järjestäisi Helsingissä huippukokouksen vuonna 2025 Etykin vuoden 1975 turvallisuuskokouksen hengessä.

