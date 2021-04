BK ei saa Dickeniä nalkkiin

Yhtä voittoa on huutanut BK-46:n finaalipaikka miesten SM-käsipallossa ja nyt alkaa olla jo hätähuudon hetki.

Toinenkin ottelupallo lipesi näpeistä, kun Dicken jyrähti Pirkkolassa neljännen välieräottelun voittoon 35-30 (19-14). Voitot ovat 2-2 ja ratkaiseva viides ottelu käydään tiistaina Karjaan urheiluhallissa.

Tuuli kääntyy

Tuulet ovat suosineet Dickeniä siitä lähtien, kun Ian Martinin kuti lirui häkkiin kolmannen koitoksen varsinaisen peliajan lopussa. Helsinkiläiset hallitsivat sen jälkeen jatkoaikaa ja määräsivät lauantain nelospelissä tahdin tavalla, jota joukkueelta ei ole BK:ta vastaan pitkään aikaan nähty.

Dicken sai peliinsä uutta virtaa ja uskoa, kun taas BK on samassa suhteessa menettänyt puhtiaan. Kotijoukkue pelasi viikonloppuna vapautunutta ja energistä käsipalloa vieraiden käydessä läpi tunteiden sekamelskaa ja esiintyen enemmän voittoa toivoen kuin sitä nälkäisesti jahdaten.

Dicken sai karkkipaitojen konseptit sekaisin jo viiden minuutin pelin jälkeen (4-1), kun huonosta alusta hermostunut valmentaja Andreas Rönnberg usutti joukot aikalisältä puolustamaan kahden miehen erikoisvartioinnilla.

Jotain on mennyt valmistautumisessa pahasti pieleen, jos perussapluunasta joudutaan luopumaan jo tuossa vaiheessa, ja peliä ravistellaan ruotuun äärimmäisillä toimenpiteillä. Tuplavartiointiin mennään yleensä vasta silloin, kun ollaan totaalisen lirissä vastustajan hyökkäämisen kanssa ja yritetään epätoivon vimmalla sitä pysäyttää. BK-46 oli kaulaansa myöten lirissä jo viiden minuutin kohdalla eikä saanut päätään enää pinnalle.

Korttitalo romahti

Hyökkäyspelin hyytymisen myötä BK:n voitot välierissä ovat perustuneet enemmän puolustus- ja maalivahtipelin onnistumiseen, mutta alakerrassa sattui nyt täysi romahdus. Kommunikaatiopulmat ovat aiemminkin olleet tapetilla ja nyt ne tiukassa paikassa korostuivat sentterikiertojen ja laitojen sisäänjuoksujen kanssa. Vastuut eivät olleet selvillä eivätkä pelaajat samalla sivulla.

Keskuspuolustuksessa Jac Karlssonin ja Robin Sjömanin yhteispeli ei toiminut lainkaan, eikä kukaan tiennyt mitä Max Granlundin kanssa pitäisi tehdä sen jälkeen, kun hän oli irronnut Sebastian Säkkisen paimennuksesta.

Granlundia vastaan pelattiin pehmeästi ja pakkijärkäle pääsi päällystakista huolimatta dominoimaan avausjaksoa. Granlund ja sentteri Tadas Stankevicius sitoivat pelaajia puoleensa ja se avasi tilaa varsinkin vasempaan laitaan. Oskar Monnberg oli tähän asti tehnyt välierissä yhden maalin, mutta oli nyt kuin mikäkin monni.

Kaiken kukkuraksi BK:lta petti myös maalivahtipeli, mutta siinäkin on vaikeampaa menestyä, jos vastustaja tekee niin silmittömästi tuhoa kuudesta metristä (25/30). Dickenin Tuomas Laitinen oli sitä vastoin lyönnissä ja otti molaritaistossa murskavoiton.

Vauhtia kaivataan

BK:n tekemät 30 maalia olisivat jonain toisena päivänä voineet riittää voittoon, mutta tälläkin sektorilla on pureksittavaa. Karjaalaisten hyökkäyspeli ei ole enää yhtä dynaamista ja vauhdikasta kuin se parhaimmillaan on ollut, vaan jäykistyy ja kangistuu kapealle alueelle. Paremmalla puolustuspelillä saadaan kontrauksiin kyytiä, mutta asemahyökkäys luisuu liian paljon Nico Rönnbergin käsiin.

Karlssonista on syytä olla huolissaan, sillä 60 minuutin mies ei istu penkillä kesken välieräottelun, jos kaikki on kunnossa. BK tarvitsee pelinrakentajaltaan enemmän, jos hänestä sitä suinkin irtoaa. Mitä pidemmälle sarja on edennyt, sitä enemmän Dicken on hyötynyt leveämmästä ratkaisijoiden rintamasta. Kaikki voi kuitenkin vielä muuttua, jos BK saa kotikentällään puolustus- ja maalivahtipelin järjestykseen.

Pelillisten tapahtumien ulkopuolelta todettakoon, että Benny Bromanin pelipaitajupakka aiheutti hivenen keskustelua. Dicken-pakin paita repeytyi avausjakson lopussa ja kun toista samanlaista ei löytynyt, pelasi hän ottelun loppuun varapuseron paljaalla selkämyksellä ilman nimeä ja numeroa. Ottelussa tarkkailijana toiminut liiton toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen hyväksyi tämän.

-Pelipaidassa pitää sääntöjen mukaan olla nimi ja numero, mutta käytimme nyt maalaisjärkeä ja teimme urheilullisen ratkaisun. Olisimme voineet kieltää Bennyä pelaamasta, mutta se olisi mielestäni ollut onnettomampi päätös, jollaista tuskin halutaan tässä vaiheessa kautta nähdä. Olisi tietysti hyvä, jos penkiltä löytyisi toinen samanlainen paita tilalle, mutta emme siihen velvoita. Hänellä kuitenkin oli samanvärinen paita kuin joukkuetovereillaan. Tästä on tullut vähän rapaa liiton niskaan, mutta mieluummin otan sen vastaan kuin olisin lähtenyt tämän takia pelaamisen kieltämään, Mitrunen selvitti.

Ottelutilastot, BK-46: Nico Rönnberg 11/18 (7 m 2/2), Linus Lindberg 3/6, Stefan Trpchevski 3/5, Oliver Nordlund 3/5, Kenneth Dahlberg 3/4, Robin Sjöman 2/5, Sebastian Säkkinen 2/3, Jac Karlsson 1/3, Albert Lindholm 1/2, Miksu Heinonen 1/1. Yhteensä 30/52 (58 %).

Maalivahdit: Miksu Heinonen (43 min.) 5 torjuntaa, Oscar Snellman (17 min.) 2.

Jäähyt: Trpchevski, Rönnberg 2 min. Maalit Dickenille 2-1.

Pallonmenetykset: 11.

Dicken: Max Granlund 7/10, Tadas Stankevicius 7/7, Oskar Monnberg 6/6, Joacim Broman 5/5 (7 m 1/1), Benny Broman 4/5, Ian Martin 3/5, Anton Remy 2/6, Filip Söderlund 1/2, Felix Nilsson 0/1. Yhteensä 35/47 (74 %).

Maalivahdit: Tuomas Laitinen (60 min.) 16 torjuntaa.

Jäähyt: Martin, J. Broman, Söderlund, Nilsson 2 min. Maalit BK:lle 5-3.

Pallonmenetykset: 10.