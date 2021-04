Eva ja Emma Länsiluoto käyvät Rekossa säännöllisesti. Tällä kerralla Emma sai valita itselleen 17 sushia.

Reko-lähiruokaringeistä on tullut suosittu tapa ostaa ruokaa suoraan tuottajalta. Rekoja on Suomessa jo pitkälti yli sadan ja malli on levinnyt lukuisiin maihin. Rekon (rejäl konsumption – reilu kuluttaminen) idea pohjaa tuottajan ja kuluttajan suoraan kohtaamiseen, tarkoituksena saada tuotteen tuotto jäämään suoraan tuottajalle, ei valumaan välikäsille.

