Kiilassa koronatapaus, yli 30 altistunutta

Kiilan koulussa Karjaalla on todettu koronavirustartunta. Kaupunki tiedotti asiasta tiistaina iltapäivällä. Kaupungin tartuntatautitiimi on viimeistään keskiviikon aikana yhteydessä altistuneisiin, joita on 28 oppilasta ja viisi henkilökuntaan kuuluvaa, ja antanut ohjeet karanteenista. Altistuneet on määrätty karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Tartunnan saaneen on pysyttävä poissa koulusta tai päivähoidosta vähintään 10 vuorokautta oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään siten, että hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista.