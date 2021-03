Palkkasumma nousi helmikuussa jo edellisvuoden tasolle

Koronan vaikutukset osuvat etenkin uusmaalaisiin nuoriin. Nuorten työllisyystilanteessa on kuitenkin vaihtelua Uudenmaan kunnissa. Helsinki Graduate School of Economicsin laatiman tuoreen tilanneraportin mukaan alle 25-vuotiaat ovat palkkasummassa kokeneet jyrkimmän laskun ja tämä erityisesti Uudellamaalla. Palkkasumma kuvaa työntekijöille maksettuja bruttopalkkoja. Muualla Suomessa pääsääntöisesti yli 25-vuotiaiden palkkasumma on kasvanut, poikkeuksena on 50-54-vuotiaat. Uudellamaalla palkkasumma on kasvanut vasta yli 30-vuotiailla samoin poikkeuksin.

Lue lisää näköislehdestä