Uudenmaan ely-keskus on julkistanut kesän ensimmäiset päällystyskohteet, jotka on laitettu kilpailutukseen. Läntisellä Uudellamaalla päällystettäviä kohteita on kahdeksan ja päällystettäviä tieosuuksia yhteensä noin 70 kilometriä.

Lue lisää näköislehdestä