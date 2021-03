Raasepori hankkii kaupunkipyöriä kesäksi

Kaikilla pyörillä on nimi ja ne on varustettu myös gps-paikantimella. (Kuva: KaaKau Oy)

Raaseporin kaupunkikehitysjaosto on päättänyt, että KaaKau Oy saa toimittaa Raaseporin kaupungille 30 kaupunkipyörää kokeiluhankkeeseen toukokuun alusta lokakuun loppuun. Kaupunki sai hankintaan ainoastaan yhden tarjouksen, jonka hinta on 18.000 euroa.

Pyörät sijoitetaan Tammisaaren juna-asemalle, Karjaan matkakeskukseen ja Fiskariin. Näin ollen polkupyörien tulee soveltua myös pidemmille matkoille. Polkupyörät palautetaan aina johonkin mainituista paikoista.

KaaKau Oy, jolla on vastaavaa toimintaa jo 10 muulla paikkakunnalla, omistaa polkupyörät ja vastaa myös niiden kunnosta ja huoltamisesta. Polkupyörät vuokrataan mobiilisovelluksella joko tunti- tai kuukausitilauksena. Lyhin vuokra-aika on 15 minuuttia, jolle on kaavailtu hinnaksi 1 euro. Tuntihinta olisi kaksi euroa, 12 tunnilta kymppi ja koko vuorokaudelta 12 euroa.

Sovellus kertoo vapaiden polkupyörien sijainnit. Sovelluksella myös avataan ja lukitaan pyörän älylukko. Pyörillä on omat nimet ja ne on varustettu gps-paikantimella. Käyttö maksetaan pankkikortilla. Järjestelmä vaatii käyttäjän rekisteröitymisen. KaaKaun mukaan järjestelmä ei seuraa pyörän vuokranneen henkilön ajoreittejä tai kerää muuta yksityistä tietoa käyttäjistä.

Raaseporiin toimitettavat kaupunkipyörät ovat samanlaisia kuin Porvoossa, josta kuva. (Kuva: KaaKau Oy)

Latausasemat hankintaan

Lisäksi kaupunkikehitysjaosto valtuutti matkailupäällikön ja hankintapäällikön laatimaan tarjouspyynnön ja kilpailuttamaan sähköpyörien latausasemien rakentamisen Raaseporiin. Se liittyy EU:n rahoittamaan Baltic Interreg-ohjelman Arc Gate-hankkeeseen.

Raaseporin osallistumisesta hankkeeseen päätettiin syksyllä 2019. Hankekumppanit ovat Tukholman seutu, Parainen ja Kemiönsaari, jotka pyrkivät kehittämään saariston saavutettavuutta ja infrastruktuuria.

Raasepori vastaa yhteishankkeessa sähköpyörien latausasemien kehittämisestä. Paikallinen JS Bygg & Design, joka valittiin tarjouskilpailussa kolmen yrityksen joukosta, on suunnitellut latausmoduulit. Pyörätelineiden ja sähköpistokkeiden lisäksi niihin tulee lukittavia säilytyskaappeja ja pyöräpumppu.

Raaseporiin hankitaan kolme sähköpyörien latausasemaa, joiden kustannusarvio on 180.000 euroa suunnittelu ja rakentaminen mukaan lukien. Asemat sijoitetaan Tammisaaren vierasvenesatamaan sekä Prediumin ja Sommarön venesatamiin. Ensimmäinen on tulossa Tammisaaren vierasvenesatamaan jo tulevalle kesälle. Rakennelmaa voidaan siirtää tarpeen mukaan.

Pyörätiehanke etenee

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa Karjaalta Tammisaareen rakennettavan uuden kävely- ja pyörätien yleissuunnitelman nähtäville. Hanke on Raaseporin kaupungin investointiohjelmassa vuosille 2021-2022. Valtio tukee arviolta noin 1,3 miljoonan euron hanketta 650.000 eurolla.

Suunnitteilla on asvaltoitu ja valaistu kävely- ja pyöräilytie Karjaan Tammisaarentieltä valtatien 25 pohjoispuolelle Ekeröntielle, Mekaanikontielle ja uuden alikulun kautta Langansböleen, jossa se liittyy nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon. Uutta väylää rakennetaan noin 5,5 kilometriä.