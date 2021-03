Aurinkoisena ja merellisenä kaupunkina tunnettu Hanko innoitti tekijöitä eri puolilta maailmaa laatimaan ehdotuksensa matkailujulisteeksi. Kilpailun finalistit ovat Explore the facets of Hanko, The Hanko-Hangö pine, Tourist-on-a-bike, Ranta Hanko, Hanko – The Riviera of Finland, The sunniest city, Always sunny, Space in Hanko, The Sun Loves Hanko ja Mirror of Hanko.

