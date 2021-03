Fiskars Village voittoon Green Destinations-kilpailussa

Fiskars Village eli Fiskarsin ruukkikylä on saanut ensimmäisenä suomalaisena matkailukohteena ykkössijan Green Destinations-säätiön vuodesta 2015 järjestämässä kestävän kehityksen matkailukohdekilpailussa.

”Communities & Culture”-kategoriassa esiteltiin kuusi finalistia Berliinin ITB:n (Internationale Tourismus-Börse) yhteydessä järjestetyssä verkkotilaisuudessa. Fiskars valikoitui finaalikolmikkoon yhdessä Azoreiden, Portugali ja Yilan koillisrannikon Taiwan kanssa.

Kilpailun ykköstila meni Fiskarsin ruukille sen kehityksestä entisestä ruukkikylästä kukoistavaksi matkakohteeksi, jossa vahva yhteisöllisyys ja kulttuuriperinnön vaaliminen kehittyvät sopusoinnussa matkailun kanssa.

-Kiitos voitosta kuuluu aivan jokaiselle fiskarilaiselle toimijalle, yrittäjälle, paikallisille ja alueellisille yhteistyökumppaneille sekä ruukkikylän asukkaalle. Paikallisen luovan yhteisön Onoman ja aktiivisen kyläseuran panokset ovat keskeisessä roolissa, Fiskars Villagen johtaja Kari Selkälä kiittelee.

Green Destinations on YK:ta edustavan Global Sustainable Tourism Councilin akkreditoima kestävän kehityksen matkailukohteita arvioiva järjestö, jonka tehtäviin kuuluu myös kestävän matkailun kehittäminen maailmanlaajuisesti.

Neljäs kansainvälinen tunnustus

Kylä on osallistunut Green Destinations-ohjelmaan vuodesta 2018, jonka tavoitteena on tunnistaa laajasti matkailuun liittyvät vastuullisen toiminnan kriteerit. Ohjelman myötä matkailukohteen kestävän kehityksen tilanne kartoitettiin kuuden aihealueen ja sadan kohdan kriteeristöllä, jotka säätiön edustaja auditoi paikan päällä mm. sidosryhmiä haastattelemalla.

Sen tuloksena Fiskars Village valittiin vuonna 2019 ”Top 100 Green Destinations”-kohteiden joukkoon ja palkittiin kolmanneksi parhaana kestävän matkailun kohteena ”Best of Europe”-kategoriassa vuonna 2020.

Vuonna 2018 kylä palkittiin Suomen parhaana nousevana kulttuurimatkailukohteena Euroopan komission järjestämässä Culture Eden-kilpailussa. Tuore ykköstila on siis jo neljäs Fiskarin saama kansainvälinen huomionosoitus viime vuosina.

-Meille on elintärkeää, että matkailua edistetään yhteistyössä paikallisen ruukkiyhteisön kanssa. Velvollisuutemme ja myös kunniatehtävämme on vaalia Fiskars-yhtiön ja sen syntysijan historiaa ja kehittää alueen elinvoimaa. Panostamme vastuullisiin ja kestäviin elämyksiin ympäri vuoden. Uusin palkinto on osoitus siitä, että olemme oikealla polulla, ja tulemme jatkamaan kylän kehittämistä, Selkälä toteaa.

Kansainvälisestikin tunnetussa suomalaisen muotoilun ja taiteen keskuksessa vierailee vuosittain yli 200.000 kävijää. Asukkaita on noin 600, joista merkittävä osa käsityön, muotoilun ja taiteen ammattilaisia. Fiskars Groupin kiinteistöliiketoimintayksikköön kuuluu noin 110 rakennusta ja ruukkikylää ympäröivät yli 10.000 hehtaarin metsät.