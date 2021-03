Kuva: Hangon kaupunki

Lappohjan päiväkodissa on todettu koronavirustartunta. Koko päiväkoti on määrätty karanteeniin ainakin kuluvan viikon ajaksi ja kunnes selvitystyö on tehty, Hangon kaupunki tiedottaa.

Kaupungin tartuntatautitiimi on yhteydessä puhelimitse kaikkiin mahdollisesti altistuneisiin viimeistään keskiviikon aikana, kaupunki tiedotti tiistai-iltana. Altistuneet määrätään karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien.