Hiihtohuipulle kurottaminen vaatii heittäytymistä

Hiihtoloma on nostanut hikeä pintaan, mutta eteläisen Uudenmaan kilpahiihdon osalta on eletty jo pitkään hiihtolamaa. Junioreissa on vielä kohtalaisesti vipinää ja osa pärjää nuorten SM-kisoissa, mutta maastohiihdon vaativassa ympäristössä siivet eivät hevillä kanna aikuisiällä jatkuvaan panostukseen. Yleisen sarjan SM-kisoissa ei Österby SK:n, IK Trissanin tai Ingå IF:n edustajia tai kasvatteja pahemmin näy. Täysillä huipulle tähtäävät lykkijät ovat harvassa ja haasteita on joka lähtöön.

