Karjaan yhteiskoulun koko henkilökunta sekä luokkien 7 ja 8 oppilaat koronatestiin

Kuluneella viikolla todettujen uusien koronatartuntojen takia Karjaan yhteiskoulun koko henkilökunta sekä oppilaat luokilla 7 ja 8 testataan. Kaupungin tartuntatautitiimi on puhelimitse yhteydessä henkilökuntaan ja oppilaiden perheisiin, kaupunki tiedotti perjantaiaamuna.

Kiilan koulussa todetun koronatapauksen vuoksi myös seurakunnan iltapäivätoimintaan Karjaan Pikku pappilassa osallistuneet lapset on asetettu karanteeniin. Tartunnan jäljittäjät ovat yhteydessä perheisiin puhelimitse.

Raaseporin kaupunki tiedotti alkuviikolla viidestä uudesta koronatartunnasta. Kiilan koulussa ja Karjaan yhteiskoulussa niitä oli kolme, joista kaksi yhteiskoulussa. Perjantaihin mennessä yhteiskoulussa oli todettu kolme tartuntaa. Uusin tapaus ei kirjaudu Raaseporiin.

Kuluneen viikon tiistaina ja keskiviikkona Raaseporissa todettiin seitsemän uutta tartuntaa. Kaupungin mukaan tartunnan lähde on tiedossa kaikissa uusissa tapauksissa.

Karjaalla kahdessa koulussa altistuneet määrättiin jo alkuviikolla karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien. Jo alkuviikolla päätettiin niin ikään, että yhteiskoulu on hiihtolomaviikon jälkeen etäopetuksessa viikon verran opettajien altistumisten johdosta.

Tietoa asiasta on lähetetty huoltajille myös Wilman kautta. Raaseporin koulujen Wilma-palvelu on juuri päivitetty, eikä vanha osoite wilma.raseborg.fi ole enää käytössä. Uusi osoite on raseborg.inschool.fi. Ohjeet mobiilisovellusta varten löytyvät kaupungin kotisivulta. Wilmaan voi kirjautua myös nettiselaimen kautta.

Läntisen Uudenmaan kolmessa kunnassa on todettu viime keväänä alkaneen epidemian aikana yhteensä noin 140 korontartuntaa, joista sata Raaseporissa. Hangossa tapauksia on ollut koko epidemian aikana vain 13 ja Inkoossa kolmisenkymmentä. Hangossa ei ole todettu viime aikoina uusia tartuntoja, Inkoossa niitä oli kuluneella viikolla kaksi.