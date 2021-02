Havainnekuva kalaportaiden näköalatasanteesta. (Kuva: JS Bygg & Design)

Idyllinen ruukkimiljöö vaikuttaa rauhalliselta, mutta kylä on kuitenkin täynnä elämää, ja kiinnostus Billnäsin ruukkia kohtaan on kasvanut viime aikoina. Uusi ulkoilureitti on tekeillä, kalaportaisiin rakentuu kesäksi uusi näköalatasanne ja uusia työtiloja on tulossa runsaan vuoden kuluttua.

