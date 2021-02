Vieraskynä: Raasepori rajaseutuna vai osana kasvavia kaupunkiseutuja?

Pia Bäcklund ja Vesa Kanninen asuvat ja työskentelevät pääosin Raaseporissa. Bäcklund on filosofian tohtori, ihmismaantieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja erikoistunut aluesuunnittelun ja kansalaisten osallistumisen kysymyksiin. Kanninen on tekniikan tohtori ja filosofian maisteri ja työskentelee tutkimuskoordinaattorina Helsingin yliopistossa ilmastoviisaan asumisen teemojen parissa. Molemmilla on pitkä työkokemus strategisen aluesuunnittelun tutkimuksesta myös kansainvälisten tutkimuspartnereiden kanssa.

