Lukiossa koronatartunta Tammisaaressa, yli 30 karanteenissa

Ekenäs gymnasium-lukiossa Tammisaaressa on todettu koronavirustartunta. Mahdollisia altistuneita on 32 ja heidät kaikki on määrätty karanteeniin. Uusia koronatartuntoja ei ollut ilmennyt maanantaihin aamupäivään mennessä.

Kaupungin tartuntatautitiimi oli yhteydessä kaikkiin altistuneisiin puhelimitse jo viikonlopun aikana. Altistuneet on määrätty karanteeniin 14 vuorokaudeksi viimeisestä altistumispäivästä lähtien. Opiskelemisesta karanteenin aikana ohjeistetaan lisää Wilman kautta. Muiden kuin altistuneiden osalta koulu jatkuu normaalien turvallisuusohjeiden mukaisesti, kaupunki tiedotti perjantaina iltapäivällä.

Kun koulussa tai päivähoidossa todetaan koronavirusinfektio, kaupungin tartuntatautitiimi selvittää mahdolliset altistumiset ja jäljittää altistuneet. Tartunnan saaneen on pysyttävä poissa koulusta tai päivähoidosta vähintään 10 vuorokautta oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään siten, että hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta ennen kouluun tai päivähoitoon palaamista. Tartuntatautilääkäri päättää karanteenin ja eristämisen kestosta kokonaisarvioinnin perusteella.