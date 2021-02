Koronapandemia ei ole rajoittanut Tuomas Puputin matkantekoa, vaan IF Raseborgin yleisurheilija on lentänyt harjoittelussaan uusiin sfääreihin. Keskimatkojen juoksija on nakuttanut syyskuun lopusta mittariin jo yli 600 kilometriä enemmän kuin viime talvena.

