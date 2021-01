Kahdella Uudenmaan prikaatin varusmiehellä on lomajaksolla todettu koronatartunta

Kahdella Uudenmaan prikaatin 1. rannikkojääkärikomppanian varusmiehellä on lomansa aikana todettu korona-tartunta.

Altistuneiden kartoitus on tehty. Prikaatin komentaja on varotoimenpiteenä päättänyt, että koko yksikkö palaa varuskuntaan aikaisintaan 10.2. Uudenmaan prikaati on tiedottanut kyseisiä varusmiehiä asiasta.

Kotikunnan terveydenhuolto tekee mahdolliset karanteenipäätökset. Yksikössä on noin 160 varusmiestä. He eivät voi osallistua Uudenmaan prikaatin sotilasvala- ja -vakuutustilaisuuteen 5.2. Heille järjestetään erillinen tilaisuus, kun yksikkö on palannut varuskuntaan.

Tilanne ei toistaiseksi vaikuta muiden yksiköiden toimintaan tai lomiin.