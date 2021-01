Yli 2000 kalaa nousi Mustionjokeen Åminneforsin kalatietä pitkin

Kuva: Piia Nordström

Nahkiaisesta loheen ja taimeneen

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n seurannan mukaan Åminneforsin kalatie Mustionjoessa toimii. Kalatietä käytti seurannan aikana 10 kalalajia.

-Seuranta osoittaa hienosti, että kalatie todellakin toimii ja mahdollistaa kalojen nousun Mustionjokeen, Raaseporin yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström iloitsee.

Seurannan tavoitteena oli arvioida kalateiden toimivuutta selvittämällä kalatiessä kulkevien kalojen lajistoa, määrää ja kokoa sekä nousuajankohtaa. Mustionjoen kahteen alimmaiseen voimalaitospatoon, Åminneforsiin ja Billnäsiin, rakennetut kalatiet otettiin käyttöön toukokuussa 2020. Padot estivät siihen saakka kalojen nousun kutupaikoille useiden vuosikymmenten ajan.

Seurantakauden aikana kalatiestä tehtiin havaintoja seuraavista lajeista: lohi, taimen, vimpa, särki, salakka, pasuri, ahven, lahna, kivisimppu ja nahkiainen. Vimpan havaittiin jopa kutevan kalatien luonnonkivipohjalle. Kalatien läpi ui yhteensä 40 lohta ja taimenta.

Seurantakauden vilkkain päivä oli 27. toukokuuta, jolloin laskurin läpi ui 210 kalaa. Laskuri havaitsi seurannan aikana kalatiessä kaikkiaan noin 2.200 kalaa. Seuranta toteutettiin infrapunavaloon perustuvalla laskurilla ja videokameralla.

-Seurantatutkimus osoittaa, että suurinvestointi luonnon monimuotoisuuden hyväksi oli onnistunut. Yllätyimme iloisesti, kuinka suuri lajikirjo käyttää kalatietä, LUVY ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni sanoo.

Åminneforsin ja Billnäsin kalatiet ovat tyypiltään pystyrakokalateitä. Se on kehitetty erityisesti lohen ja taimenen nousuvaellusta varten. Toteutuksessa on kuitenkin pyritty huomioimaan myös muita kalalajeja.

Kalatien pohja on luonnonkiveä. Jokaisessa altaassa on muutamia suurempia asentokiviä, jotka hidastavat virtausta altaan pohjalla. Pystyrakojen lisäksi altaita erottavissa seinissä on ryömintäluukut, joita pitkin voivat nousta esimerkiksi nahkiaiset ja ankeriaat.

Mustionjoen kalatieseurantaa jatketaan tänä vuonna. Åminneforsissa se päästään aloittamaan toukokuun alussa ja seurantaa suunnitellaan myös Billnäsin ruukin kalatielle. Kameran linssin likaantuminen haittasi edellistä seurantaa, mutta ongelmaan on keksitty ratkaisu.

-Videokameraan asennetaan automaattinen pyyhkijä, joka parantaa kuvanlaatua ilman että työläiden puhdistuskertojen määrä lisääntyy, seurannasta vastaava LUVY:n hankepäällikkö Juha-Pekka Vähä kertoo.

Mustionjoen kalateiden rakentamisen mahdollisti alueen kunnat vahvalla panoksella ja laaja yhteistyöverkosto. Kalateiden rakennuttajana on toiminut Raaseporin kaupunki.