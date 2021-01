Sikla rakentaa Hankoon Suomen eteläisimmän kerrostalon

Kuningatarvuoren rannalle valmistuu kesällä 2022 Manner-Suomen eteläisin asuinkerrostalo. Noin 30 miljoonan euron hankkeessa toteutetaan yli 14.000 neliömetrin asuntokokonaisuus. (Kuva: Sikla)

30 miljoonan euron hanke muuttaa rantamaiseman

Hangon Kuningatarvuoren rannat näyttävät puolentoista vuoden kuluttua varsin erilaiselta, kun alueelle nousee 14.400 neliömetrin asunto- ja lomahuvilakokonaisuus. Ensimmäisenä maiseman uudistaa Manner-Suomen eteläisin 44 asunnon kerrostalo, Asunto Oy Hangon Kuningatarranta, jonka rakentaa Sikla-konserni. Hankkeen arvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se työllistää rakennusvaiheessa useita kymmeniä henkilöitä.

Osa nelikerroksisen kerrostalon ylimmän kerroksen asunnoista on kaksikerroksisia. Kaikkien asuntojen merenpuoleiset seinät rakentuvat miltei kokonaan lasipinnasta, joka takaa ainutlaatuiset näkymät merelle.

-On hienoa päästä rakentamaan haastaviin olosuhteisiin luksusluokan asuntoja. Olemme panostaneet kohteen materiaaleihin, suunnitteluun ja näyttävyyteen merkittävästi normaalia enemmän, ja tässä kohteessa voidaan todella puhua luksusasumisesta. Koska rakennuspaikka poikkeaa suunnittelun ja rakentamisen osalta normaalista sisämaarakentamisesta, tulee tässäkin mielessä puhua erikoiskohteesta, Siklan konsernijohtaja Janne Nieminen toteaa.

Kuningatarvuoren aluekokonaisuutta kehittää Regatta Resorts Oy.

-Sikla on myynyt ensimmäisen rakennusvaiheen kaikki asunnot. Alue on vetänyt puoleensa laatutietoisia ja ainutlaatuista merellistä ympäristöä arvostavia asiakkaita, joille tulevaisuuden laatukriteerit ja vaivaton ympärivuotinen asuminen ovat tärkeitä. Seuraavien vaiheiden suunnittelu on käytännössä valmis ja perustajaurakoitsijalla sen myötä valmius aloittaa alueiden myynti, Regatta Resorts Oy:n hallituksen jäsen ja projektivastaava Conrad Planting kertoo.

Kuningatarrannan asunnot on suunnitellut Cedercreutz Arkkitehdit Oy. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laadun ohella merellisen beach house -tunnelman luominen. Kyseinen toimisto on suunnitellut myös Regatta Suites -asunnot Hangon Tehtaanniemelle.

Kuningatarrannan työmaa käynnistyi tammikuun puolivälissä ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa kesäkuuhun 2022 mennessä. Sikla-konsernin liikevaihto oli pari vuotta sitten 114 miljoonaa euroa. Se työllistää noin 160 henkilöä.