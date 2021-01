Hagakodin asukkaita joudutaan muuttamaan väistötiloihin

Joulukuinen vesivahinko arvioitua pahempi

Joulukuun alkupuolella Tammisaaren Hagakodissa tapahtunut vesivuoto on osoittautunut arvioitua vakavammaksi vahingoksi. Gammelbodassa toimivan tehostetun palveluasumisyksikön toinen osasto nimeltään Liljan on tyhjennettävä asukkaista rakenteiden kuivatuksen ja korjaustöiden ajaksi.

Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi Ala-Jaakkolan mukaan kaupunki joutuu etsimään uudet tilat 18 asukkaalle.

-Alustavasti on kaavailtu vanhan Hagakodin yläkerran tiloja, mutta päätöstä ei ole tehty. Asukkaiden siirtämisen ajankohtakin on vielä avoinna, Ala-Jaakkola kertoo.

Uuden Hagakodin Liljan-yksikön yhteisissä oleskelutiloissa sattui joulukuussa vesivuoto epäonnisessa tilanteessa, jossa muistisairas asukas oli istunut lavuaarin päälle. Tämän seurauksena kylmävesiputki katkesi ja oleskelutilaan ehti tulvia vettä jonkin aikaa, ennen kuin vesi saatiin suljettua rakennuksesta.

-Paikalla silloin olleet palomiehet arvelivat, että sisätiloihin pääsi vuotamaan vettä noin 1.500 litraa, Ala-Jaakkola kertoo. Päiväsaikaan tapahtuneen vahingon jäljet siivottiin, mutta tammikuussa tehdyt mittaukset paljastivat, että vauriot ovat arvioitua laajempia ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä.

-Kosteutta on lattiassa ja myös seinissä, joten rakenteet pitää kuivata ja myös lattiapinnat on uusittava. Asukkaat eivät voi olla rakennuksessa kuivatuksen ja muiden töiden aikana. Työn kestosta ei ole vielä arviota, Ala-Jaakkola kertoo. Vanhuspalveluissa toivotaan hartaasti, että asumisyksikön lavuaarit vahvistetaan korjaustöiden yhteydessä, jotta vastaavalta vältytään jatkossa.

Asukkaat muuttivat vanhasta Hagakodista uuteen yksikköön Gammelbodaan Esperi Oy:ltä vuokrattuihin kahteen rakennukseen vuoden 2020 tammikuussa. Palveluasumisyksikössä on yhteensä noin 50 paikkaa kahdessa rakennuksessa. Suuremmalla Rosen-osastolla on noin 30 asukasta ja koko yksikössä on nelisenkymmentä työntekijää.

Suunnitelmien mukaan kyseessä on tilapäisratkaisu siihen saakka, kunne s Raasepori saa rakennettua omat uudet tehostetun palveluasumisen tilat Tammisaaren keskustaan. Suunniteilla on tehostetun palveluasumisen ja tavallisten esteettömien asuntojen kokonaisuus.

Hagakodin uudessa asumisyksikössä oli kaksi vesivuotoa noin vuosi sitten heti muuton jälkeen. Toinen johtui yläpohjan tuuletusputken läpiviennin tiivisteen pettämisestä ja toisessa tapauksessa vettä pääsi valumaan sisätiloihin ilmanvaihtoputken ruuvin reiästä. Näissä tapauksissa vesimäärä oli kuitenkin varsin pieni. Tiloissa tehtiin silloin kosteuskartoitus ja korjaukset tehtiin takuutyönä, koska kyseessä on uudiskohde. Rakennukset valmistuivat kolmisen vuotta sitten.