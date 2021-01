Lasten ja nuorten liikunnan rajoittaminen herättää tunteita

Koronapandemiaa on paimennettu Suomessa mallikelpoisesti, mutta kaikkia linjauksia ei tahdota sulattaa. Viime aikojen julkisessa keskustelussa kuumana perunana on poltellut lasten ja nuorten liikuntaharrastusten rajoittaminen, mitä ei nähdä enää kovin fiksuna vetona. Salit ja hallit ovat olleet kiinni useita viikkoja ja monin paikoin kannetaan huolta siitä, että osa nuorista putoaa kelkasta ja passivoituu muun ajanvietteen äärelle.

Päätöksissä on ollut eroa alueittain ja kunnittain. Inkoossa sallittiin jo joulukuussa alakouluikäisten ryhmäliikunta kunnan tiloissa ja Hangossa päästettiin alle 20-vuotiaat irti kuluneen viikon tiistaina. Raaseporissa ei vielä perjantaihin mennessä ollut asiaa julkisiin tiloihin muilla kuin mestaruussarjan ja 1-divisioonan joukkueilla, sekä yli 20-vuotiailla maajoukkuetason urheilijoilla. Tilanne on kummastuttanut, mutta herättänyt täkäläisissä toimijoissa myös ymmärrystä.

