Kansanedustajilta puheenvuoro demokratian puolesta

KVARNSTRÖMIN KANTA

Demokratia koetuksella

On tammikuu 2021, tapahtumarikas kuukausi. Valtiopäivät avataan vasta helmikuun alussa, mutta eduskunnan istuntovapaa ei tarkoita sitä, etteikö meillä kansanedustajilla olisi töitä.

Liikenne- ja viestintävaliokunnassa käsittelemme ehdotusta uudesta tartuntatautilaista. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin lausuntomme on valmis tämän tekstin julkaisemisen jälkeen ja laki voidaan hyväksyä helmikuussa.

Monet huolestuneet yrittäjät ovat ottaneet yhteyttä lakiehdotuksesta. Se on isossa kuvassa tarpeellinen, mutta ”piru piilee yksityiskohdissa”, jos piilee. Meidän täytyy nyt olla erittäin tarkkana kaikissa lausunnon tai mietinnön antavissa valiokunnissa.

Ilman tätä uudistusta koronan torjuminen, joka on valitettavasti edelleen ajankohtaista, jäisi tehottomammaksi, mikä olisi sekä terveyden että talouden kannalta huono vaihtoehto.

Lakimuutoksen tavoitteena on vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Epidemian eri vaiheissa keinot ovat erilaiset, ne porrastetaan hybridistrategian toimintasuunnitelman mukaisesti.

Epidemian torjumisessa on sekä hyvää että huonoa. Plussaa on rokottaminen, miinusta Eurooppaan levinnyt muuntunut virus. Tämän takia hallitus päätti viime viikolla, että sisäministeriö valmistelee esityksen rajaliikenteen tiukentamiseksi. Lisäksi linjattiin, että ulkoministeriö valmistelee matkustussuositusten päivittämisen.

Valitettavasti nämä toimet tuovat mieleen viime vuoden. Nythän pitäisi olla uusi, toivorikkaampi vuosi. Uskon, että sellainen vielä tulee, vaikka alku on ollut jännittävä niin hyvässä kuin pahassa.

Tammikuun ensimmäisenä päivänä Brexit astui voimaan – onneksi sopimuksen kautta, vaikka asia on muuten monella tavalla ikävä. Keskiviikkona 20. tammikuuta Yhdysvalloissakin elettiin historiallisia hetkiä Joseph Bidenin aloittaessa presidentin tehtävässään. Kirjoittaessani tätä monta päivää aikaisemmin, olen huolestunut siitä, meneekö kaikki hyvin virkaanastumispäivänä. 6. tammikuuta osa Trumpin kannattajista hyökkäsi Capitol-kukkulalle, tunkeutui kongressiin demokratian sydämeen. Sen vuoksi mikään ei tunnu enää etukäteen varmalta.

Maailmalla tapahtuu myös perjantaina 22. tammikuuta, kun YK:n ydinasekieltosopimus astuu voimaan. Suomenkin pitäisi vihdoin hyväksyä sopimus, olisi pitänyt jo kauan sitten. Hallituspuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto puoltavat allekirjoittamista. Viimeistään nyt, kun sopimus on astunut voimaan ja monet maat ovat siinä mukana, Suomen pitää ottaa askel rauhan ja turvallisuuden puolesta.

Suomen pitää myös ottaa konkreettisia askelia kohti hiilettömyyttä. Olen iloinen siitä, että fossiilittoman liikenteen tiekartta on nyt valmis lausuntokierrokselle. Ei ole kyse polttoaineveron korotuksista, vaan siitä että Suomi on valmis nostamaan biopolttoaineiden ja tulevaisuuden sähköpolttoaineiden (sekä liikennepolttoaineet että vety) osuuksia merkittävästi.

Sähköautojen akkuteknologia on Suomessa kasvava ala ja jo ensi viikolla julkaistaan akkustrategia. Biopolttoaineita ja biokaasua on tietenkin tuotettava ekologisesti kestävällä tavalla ja niiden lähteiden on oltava kotimaisia aina kun mahdollista.

Lopuksi vielä pari ajatusta hyökkäyksestä Yhdysvaltojen kongressiin, joka oli hyökkäys koko demokratian ideaa vastaan. Häpeällinen teko, joka herättää monta kysymystä oikeistopopulismista. Ilmiötä tutkitaan koko ajan, siitä kirjoitetaan kirjoja ja analyysejä – mutta vastaukset jotka oikeasti auttaisivat, toisivat empatian, sivistyksen ja vakauden takaisin – karkaavat.

Katseet kääntyvät usein yhteiskunnan hyvinvointiin ja järjestelmiin. Mutta oikeistopopulismi nousee sekä kasvu- että lama-aikana, niin Yhdysvalloissa kuin Pohjoismaissa, ja näiden ero on äärimmäisen iso. Yhteinen tekijä on toki globalisaation vaikutus, teollisuuden poismuutto ja kokemus siitä, että ehdotetut ilmastoteot uhkaavat tuttua elämäntapaa. Ytimessä on näköalaton käsitys siitä, että länsimaailmalle käy huonosti, syy on ulkopuolella, ja että vastauksia löytyisi menneisyydestä.

Tämän takia meillä on” Suomi takaisin” ja Yhdysvalloissa “Make America Great Again”. Meidän silmissämme oikeistopopulistit kiistävät faktat, he ovat ikään kuin salaliittoteorioiden uhreja. Omasta mielestään he ovat kriittisen ajattelun sankareita. “I did my own research”, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että he katsoivat jonkun videon Youtubessa.

Oxford Internet Instituten mukaan sosiaalisen median manipulaatio on neljässä vuodessa muuttunut pienistä huolista globaaliksi uhaksi demokratialle ja ihmisoikeuksille. Oma kantani on selvä: digijättiläisillä, kuten Facebook ja Twitter, on liikaa valtaa, ja näiden alustojen algoritmien pitäisi toimia vastuullisemmin. Ne eivät saisi millä hinnalla tahansa yrittää houkutella käyttäjien huomiota kuten ne nyt tekevät. On niissä toki paljon hyvääkin ja paljon mahdollisuuksia demokratian vahvistamiseksi.

Toivottavasti vuosi 2021 jää historiaan vastuullisuuden, vakauden ja toivon vuotena, vaikka alkuvuosi on ollut töyssyinen matka.

Johan Kvarnström

kansanedustaja