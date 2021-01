Hangossa ei palkita urheilusaavutuksia

”Huippumeriitit normaalioloissakin kortilla”

Poikkeusolot sysäsivät Hangossa poikkeusratkaisuun, kun sivistyslautakunta päätti olla palkitsematta vuoden 2020 urheilusaavutuksia. Vuoden urheilijaa, nuorta urheilijaa, joukkuetta, valmentajaa tai vuoden tekoa ei noteerata koronapandemian aiheuttaman sekasorron johdosta.

-Lajit olivat vuoden aikana erilaisessa asemassa eikä urheilijoilla ollut samoja lähtökohtia kilpailemiseen ja menestymiseen. Joissakin lajeissa pystyttiin kilpailemaan melko normaalisti, kun taas muihin vaikuttivat kevään ja syksyn sulkutoimenpiteet ja erityisjärjestelyt. Päätös oli aika selkeä eikä siitä syntynyt edes keskustelua. Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että vallitsevissa olosuhteissa urheilusaavutuksia ei pitäisi palkita missään muuallakaan, kaupungin nuoriso- ja liikuntajohtaja Tommy Gröndahl toteaa.

Aallonpohjassa

Asiaa voi lähestyä myös toisesta suunnasta ja ajatella niin, että linjaus on kurja heitä kohtaan, jotka selvisivät vuodesta kunnialla eivätkä saa siitä kaupungin tunnustusta. Esimerkiksi Raaseporissa tullaan palkitsemaan vuoden 2020 urheilusaavutukset.

-Riippuu siitä, mistä näkövinkkelistä asiaa katsoo. Itse miellän nämä kategoriat tavallaan kilpailuksi ja kaikilla pitäisi olla samat edellytykset siinä pärjätä. Hangon kohdalla on sanottava se, että kilpaurheilu on aallonpohjassa ja huippusaavutukset olisivat normaalioloissakin olleet kortilla. Jos olisimmekin kaikissa tai joissain kategorioissa päätyneet henkilöitä palkitsemaan, niin ehdokkaat olisivat olleet kovin vähissä, Gröndahl sanoo.

Kategorioista pintansa piti vain vuoden kunniamaininta-palkinto, joka tullaan jakamaan maaliskuun alussa. Ehdotuksia tämän elämäntyöpystin saajaksi voi lähettää Gröndahlille 14. tammikuuta asti.

-Siinä on kyse henkilöstä, joka on tehnyt jotain erityistä liikunnan hyväksi Hangossa pidemmällä ajanjaksolla, eli se ei koske vuotta 2020. Siihen onkin tullut jo ihan kivasti ehdotuksia.

Buumi piristi

Hangon urheiluvuodesta 2020 jäi Gröndahlille mieleen yksi kirkas valopilkku.

-Tänne syntyi valtava tennisbuumi. Kesän turnaukset vetivät paljon väkeä emmekä ole koskaan myyneet noin paljon vuoroja Cuplis-hallista. Hanko on aina ollut tenniskaupunki, mutta viime vuoden noste oli silti huomionarvoinen. Muissa pallopeleissä ei sen sijaan mene kovin vahvasti, vaikka HIK-jalkapallossa näkyykin merkkejä paremmasta, hän sanoo.

-Täytyy toivoa, että koronatoimia sen verran kohta höllennetään, että lapset ja nuoret pääsevät taas harrastuksiensa pariin. Tilojen pysyessä kiinni ja ohjatun toiminnan ollessa pysähdyksissä vaarana on, että osa ei palaa enää liikuntaharrastuksiin, Gröndahl tuumii.

Rima väpättää

Liikuntajohtajan mukaan viime vuodelta jäivät puuttumaan hankolaisurheilijoiden ”korkean meriitin saavutukset”, joita tapauskohtaisesti punnitaan.

-Menestystä on tultava kansallisella tasolla. Piirinmestaruus ei vielä riitä, vaikka sitäkin on syytä arvostaa. SM-mitalia ei vaadita, vaan riippuu myös lajista, mikä katsotaan hyväksi menestykseksi. Se voi olla mitali tai sitten sijoitus kuuden parhaan joukkoon. Nuoria urheilijoita ei palkita pelkästään menestyksestä, vaan myös kannustusmielessä, ja sen takia siitä kategoriasta tahtoisin ihan viimeiseksi luopua. Hangossa on hyviä veteraaniurheilijoita ja heidän kohdallaan mietitään lähinnä vuoden teko-kategoriaa, Gröndahl selvittää.

Hän toivoo, että urheilusaavutukset voidaan palkita ensi vuonna.

-Olisi ikävää jättää tämä perinne välistä kahtena perättäisenä vuonna. Mutta linjan on myös pysyttävä samana. Jos korona vielä pistää asioita plörinäksi ja lajeissa ollaan taas eri asemissa, niin pitää miettiä, miten toimitaan, Gröndahl sanoo.

Vuoden urheilijaa ei valittu Hangossa myöskään vuonna 2019, koska kenenkään näytöt eivät valitsijoille riittäneet. Jos jatkossakaan ei tule seulan läpäiseviä suorituksia, niin valitaanko kaupungissa vuoden urheilijaa enää lainkaan?

-Se on hyvä kysymys, johon ei ole vielä vastausta. Palkinnolla pitää olla uskottavuutta, mutta jos tämä meno jatkuu, niin on harkittava myös riman laskemista. Kaupungin intresseissä on kuitenkin päästä se palkinto jakamaan.