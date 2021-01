Koronarokotukset alkavat Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa

Koronarokotukset alkavat Raaseporissa ja Hangossa maanantaina 11. tammikuuta, jolloin kauan kaivattu rokote saadaan paikkakunnalle. Rokotukset aloitetaan tulevalla viikolla myös Inkoossa.

Raaseporissa ja Hangossa rokotukset järjestetään yhteistyönä. Rokotuspiste on aluksi Raaseporin sairaalassa Tammisaaressa, mutta paikka voi muuttua jatkossa. Rokotuksen saa aluksi ainoastaan koronaviruspotilaiden ja tautiepäilyjen hoitoon, näytteenottoon ja diagnostiikkaan osallistuva henkilöstö, joita on Raaseporissa ja Hangossa yhteensä noin sata. Ensivaiheessa rokotetaan myös ambulanssihenkilökunta.

Viikosta kolme lähtien rokotetaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat sekä kunnallisissa että yksityisissä yksiköissä. Henkilökunta rokotetaan sairaalan rokotuspisteessä ja ympärivuorokautisen hoivan asukkaat asumisyksiköissä. Tässä joukossa on noin tuhat rokotettavaa ihmistä Raaseporissa ja Hangossa.

Ikäihmiset helmikuussa

Vanhempien ikäryhmien ja yli 80-vuotiaiden rokotusten arvioidaan ja toivotaan käynnistyvän jo helmikuussa. Raaseporissa on 75-84-vuotiaita noin 2.600 ja yli 85-vuotiaita runsaat 700 henkilöä. Tietoa muun väestön rokotuksesta annetaan myöhemmin, kun selviää minkä tyyppistä rokotetta tulee saataville ja kuinka paljon.

-Koko projekti on massiivinen. Rokotukset voivat jatkua vähintään puoli vuotta ja ehkä koko vuoden riippuen siitä, kuinka paljon rokotetta on saatavilla. Logistinen haaste on saada rokottaja, rokotettava ja rokote samaan aikaan samaan paikkaan, Raaseporin johtava lääkäri Tove Wide sanoo.

Hän arvelee, että rokotuslinjoja voi olla yhdestä kolmeen ja jokaiselle linjalle tarvitaan työntekijöitä kolmesta neljään henkilöä. Jo tässä vaiheessa rokotusten valmistelu on työllistänyt täysiaikaisesti 12 henkilöä.

-Rokotejärjestys on tarkasti priorisoitu. Ajanvarauksen avautumisesta ja siitä, kenen vuoro milloinkin on, tiedotetaan erikseen sitten kun tämä tarkentuu, Wide sanoo. Yksityisiä toimijoita tullaan tarvitsemaan avuksi siinä vaiheessa, jos rokotteita saadaan paikkakunnalle selvästi enemmän kerrallaan. Koska kunta vastaa rokotuksista, Raaseporin kaupunki toimittaa rokotteet työterveyshuoltoonsa Mehiläiselle.

Rokotukset keskitetty

Wide toivoo, että mahdollisimman moni ottaa rokotteen.

-Kuten kaikkien rokotteiden kanssa, lieviä sivuvaikutuksia voi ilmetä ja kuumereaktioita voi aiheutua noin joka kymmenennelle rokotuksen saaneista. Tähän mennessä vaikeita sivuvaikutuksia ei ole raportoitu, kun nyt saatavilla olevaa rokotetta tai plaseboa on annettu 38.000 testihenkilölle, Wide sanoo.

Ensimmäisenä saatavilla oleva Pfizerin ja Biontechin rokote vaatii säilytyksen 70 miinusasteessa ja se säilyy jääkaappilämpötilassa vain viisi päivää, joten kaikki rokoteannokset pitää pystyä antamaan heti kun ne on otettu pakkasesta ja laimennettu.

-Tämän vuoksi rokotuksia annetaan läntisellä Uudellamaalla vain Raaseporissa, Lohjalla ja Kirkkonummella. Rokotteet tuodaan tänne Helsingistä ja niitä tulee ensi viikolla sata ja seuraavina kahtena viikkona 300 viikossa, Wide kertoo. Hän toteaa myös, että rokote ei sisällä virusta, vaan geneettisen koodin jolla keho alkaa tuottaa vasta-aineita.

Yhdeksän joulun jälkeen

Testien määrä Raaseporissa väheni myös Raaseporissa joulun ja uudenvuoden pyhinä. Raaseporissa on todettu koko koronaepidemian aikana tähän mennessä 77 tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on huonontunut selvästi joulua edeltävään ajankohtaan verrattuna, luku oli perjantaina 32,7 tapausta 100.000 asukasta kohti. Wide toivoo että kyseessä ei ole kuitenkaan pysyvä ilmiö.

-Uusia tartuntoja alkoi tulla noin viikko joulun jälkeen ja uusia tapauksia on Raaseporissa yhdeksän. Ne ovat kuitenkin perheen sisäisiä ja liittyvät toisiinsa, joten tilanne on siinä mielessä melko hyvin hallinnassa, Wide sanoo. Raaseporista ei ole löytynyt muuntunutta virusta eikä koronatapauksia ole todettu edelleenkään vanhusten asumisyksiköissä, joissa tehdään testejä säännöllisesti.

Widen mukaan tartuntamäärien ilmoittaminen esimerkiksi taajama- tai kaupunginosakohtaisesti ei olisi tarkoituksenmukaista, koska tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.

Hangossa nolla, Inkoossa yksi

Hangossa on todettu koko epidemian aikana vain 15 koronatartuntaa. Ensimmäinen tapaus löytyi vasta elokuussa. Hangossa ei ole ollut uusia tartuntoja kahteen viikkoon.

Kaupungin laajennettu johtoryhmä päätti torstaisessa kokouksessaan, että Hangossa jatketaan voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia tammikuun loppuun saakka. Ne löytyvät kaupungin nettisivulta.

Inkoossa on todettu viime viikon jälkeen vain yksi uusi koronatapaus, kunta tiedottaa. Tartuntoja on todettu Inkoossa keväästä lähtien yhteensä 16.

Inkoossakin rokotetaan ensimmäisessä vaiheessa terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät, näytteenotossa työskentelevät ja ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta. Samalla kunta valmistautuu jo muun väestön rokotuksiin, josta tiedotetaan lisää myöhemmin kun asiat tarkentuvat.

Rokotusten alkamisesta huolimatta kunnan pandemiaryhmä muistuttaa, että koronatilanne on yhä akuutti, joten turvasuosituksia ja hygieniaohjeita tulee noudattaa edelleen. Pandemiaryhmä päätti myös arvioida seuraavassa kokouksessaan kansalaisopiston toimintaa koskevia rajoituksia. Aikaisemman päätöksen mukaan opistotoiminta käynnistyisi aikaisintaan helmikuussa.