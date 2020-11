Säästöpankkisäätiö tukee alueensa toimintaa 730.000 eurolla tänä vuonna

Iloiset tunnelmat pienimuotoisessa avustusten jaossa. Vasemmalta Säästöpankkisäätiön puheenjohtaja Stefan Mutanen, Kisakeskuksen toimitusjohtaja Nina Eränpalo, säätiön asiamies Lasse Tallqvist, Karjaan palokunnantalon isännöitsijä Johnny Ahlfors ja vpk:n puheenjohtaja Ulf Österman.

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö on jakanut kuluvana vuonna yhteensä noin 730.000 euroa erilaisen kulttuurillisen ja yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen Karjaalla, Pohjassa ja Mustiolla. Kyseisestä summasta neljännesmiljoona menee Karjaan uuteen monitoimitaloon entisen Fokuksen tontilla. Uudishanketta tuetaan säätiön varoilla kolmen vuoden aikana yhteensä 750.000 eurolla ja summa on korvamerkitty kulttuuritalon tekniikkaan. Lisäksi säätiö on päättänyt jo aiemmin 50.000 euron pääoma-avustuksesta monitoimitalon rakennuttajasäätiölle.

Lue lisää näköislehdestä.