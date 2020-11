BK haroi tyhjää, lehterit hiljenivät, halli menee kiinni

Karjaan urheiluhallissa ei ollut keskiviikkona suuren urheilujuhlan tuntua, eivätkä kotijoukkueen otteetkaan kovin juhlavia olleet. BK-46 jäi lauttasaarelaisen lanan alle ja hävisi miesten SM-käsipallon kärkikamppailun Dickenille mennen tullen 27-33 (15-18).

Maailman turuilla tyhjille katsomoille pelaaminen on jo tuttu juttu, mutta Suomen pääsarjapalloilijat saavat maistaa tätä ”herkkua” ensimmäistä kertaa Uudenmaan kiristyneiden koronatoimien myötä. Dicken-otteluun ei otettu yleisöä ja joukkueiden lisäksi hallissa hääräsi vain kourallinen henkilökuntaa.

Vaikka musiikki pauhasi ja kuuluttaja kehräsi, niin kauas oltiin tultu vajaan vuoden takaisista päivistä, kun lähes tuhat katsojaa riemuitsi BK:n finaalivoittoa Suomen cupissa juuri Dickeniä vastaan.

Todella outo kokemus, ei saa samanlaista fiilistä päälle ilman yleisöä. Sitä on vaikea selittää, mutta kaikki vain tuntuu erilaiselta, pelinrakentaja Jac Karlsson tuumaili.

Tyhmältähän tämä tuntuu ja tilanne on varmasti pelaajille hankala. Tässä oli enemmän harjoitusottelun kuin liigamatsin tuntua, valmentaja Andreas Rönnberg säesti.

Kahdeksannen kaipuu

BK nautti viime kaudella yleisön suuresta suosiosta ja vaikka katsojamäärät ovat tällä kaudella rajoitusten takia notkahtaneet, on kotikannatus silti joukkueen tuki ja turva.

Meihin tämä vaikuttaa eniten. Yleisö on meille se kahdeksas kenttäpelaaja eikä sitä tänään ollut apuna. Lopputulos olisi takuulla ollut erilainen yleisön kanssa, se olisi saanut meidät taistelemaan kovemmin. En ihan tajua, miksi rajoitusten pitää koskettaa myös Raaseporia, missä on kuitenkin paljon parempi tilanne kuin pääkaupunkiseudulla. Hallin voi jakaa sektoreihin ja ottelutapahtumasta voi tehdä turvallisen. Kaipa päättäjillä on tähänkin jotkut pätevät perustelut, Karlsson kommentoi.

Hän toivoi silti pelien jatkuvan.

En tahdo toista kertaa kokea sitä, että kausi päättyy ennen aikojaan. Jos kauden jatkuminen vaatii pelaamista tyhjille katsomoille, niin sitten mennään sen mukaan, Karlsson sanoi.

Kausi ei ole päättymässä, mutta loppuvuoden osalta uhkaavat pelit käydä vähiin. Raaseporissa on päätetty sulkea julkiset tilat, joten BK:n kotipeli SIF:iä vastaan 2. joulukuuta todennäköisesti perutaan. Kalenterissa on lisäksi vieraspelit Riihimäellä tänä lauantaina ja Helsingissä 12. joulukuuta, jotka ovat myös vaaravyöhykkeellä.

Vuodoista jäätymisiin

Jos tämä jäi vuoden viimeiseksi peliksi, niin BK-46 näkee siitä painajaisia jouluun asti. Isäntien vahvan 4-1-alun jälkeen Dicken heitti pölyt BK:n naamalle ja vingutti selkeämpään voittoon kuin lopputuloksesta voi päätellä.

Marginaali uhkasi revetä yli 10 maalin, mutta Dickenin törttöily ja BK:n lopun onnistumiset somistivat lukemia. Polkkapaitojen puolustus- ja maalivahtipeli oli tuuliajolla eikä se saanut otetta Max Granlundin ja Ian Martinin heittoihin tai elämänsä ottelun pelanneen laituri Gusten Montosen ilotteluun.

Jo pidemmän aikaa on ollut sitä ongelmaa, että puolustuksessa on liian pitkät etäisyydet pelaajien välillä. Häviämme mies miestä vastaan-tilanteita eikä apupuolustus ehdi paikkaamaan. Joskus vain jäämme fyysisesti liian pieniksi, mutta ei tahtoakaan ole tarpeeksi. Sitä ei ole aina harjoituksissakaan, josta kaikki kuitenkin lähtee, Karlsson manasi.

Tällä hetkellä vaikeaa on se, että puolustus vuotaa vähän joka puolelta eikä voi keskittyä tukkimaan vain tiettyä kohtaa. Liike ei riitä ja olemme liian passiivisia, Rönnberg tuskaili.

Hyökkäyspäässä Dicken nousi Karlssonia vastaan ja tämä luopui pallosta usein nopeasti. Sen jälkeen ei tapahtunut kovin hyviä asioita.

Yritin luoda meille 5 vastaan 5-tilanteita, mutta emme hyödyntäneet tilaa. Meidän pitäisi siihen jo oppia, koska muutkin joukkueet tuota taktiikkaa käyttävät, Karlsson sanoi.

Me vain jäädyimme niissä tilanteissa ja reagointimme näytti aika huonolta, Rönnberg myönsi.

Joukkueen takeltelu näytti vaikuttavan myös Karlssonin pelifiilikseen, ja toinen pummattu rankkari meni jo silkan turhautumisen piikkiin. Sebastian Säkkisen ilta oli sysimusta. Askelrikkeeseen tärveltyneen kontrauksen, Mikael Mäkelän näppeihin jääneen lobatun rankkarin ja Granlundin paidan repimisestä tulleen jäähyn jälkeen maaliseppo istui loppupelin penkillä. Albert Lindholm tuurasi vähintäänkin kohtuullisesti. Huomionarvoista on, että Dickenille on kauden kahdessa kohtaamisessa tuomittu yhteensä vain yksi jäähy.

Nimiä paperiin?

BK:n kokoonpanossa on ollut jatkuvaa myllerrystä, kun solttupojat Oliver Nordlund ja Miska Henriksson ovat olleet peleistä sivussa ja sentterit Robin Sjöman ja Kenneth Dahlberg palailevat loukkaantumisten jälkeen ruotuun. Ottelusta toiseen on ollut turhan paljon liikkuvia osia.

Viime kierroksilla jokaiseen otteluun on menty uusista lähtökohdista, kun joku on puuttunut ja joku tullut takaisin, Rönnberg puhalteli.

BK ei tällä hetkellä Dickenille ja Cocksille pärjää, mutta siihen haetaan muutosta. Vaikka koronapilvi leijuu kauden yllä, pyritään edustusmiehistön rivejä vahvistamaan. 24-vuotias 193-senttinen vasenkätinen pakki Stefan Trpchevski on jo saapunut Suomeen ja asettunut Lärkkullaan. Pohjois-Makedonian käsipalloylpeyden Vardarin junioreissa kasvanut mies on joulukuun koeajalla ja sen jälkeen katsotaan, jääkö hän Karjaalle.

Kutkuttavampi kysymys on se, päästäänkö Ranskasta palanneen Nico Rönnbergin kanssa sopimukseen. Neuvotteluja on jo käyty, mutta vielä ei tiedotettavaa ole ollut. Joku voi ihmetellä, miten viime kauteen nähden lähes 80 prosenttia miesten kotiotteluiden tuloista menettäneellä seuralla on varaa Rönnbergiä jahdata, mutta siihen tarkoitukseen on ilmeisesti löytymässä rahoitusta varsinaisen budjetin ulkopuolelta. Vaikka koronan ja talouden kanssa ollaan tiukilla, saavat peliliikkeet hyväksynnän.

Kun Nico on nyt saatavilla, niin hänen värväämisensä takaisin pitää ilman muuta olla seuran ykköstavoite. Olisi kiva päästä valmentamaan häntä, sillä vaikka Nico osaa jo paljon, niin uskon pystyväni opettamaan hänelle vielä lisää, isoveli Andreas totesi.

Nicon saaminen tänne olisi loistojuttu ja sitä pitää ehdottomasti yrittää. Olemme joskus pelanneet samaan aikaan maajoukkueessa ja olisi hauskaa päästä taas pelaamaan yhdessä, Karlsson kannusti.

Ottelutilastot, BK-46 (maalit/heitot): Linus Lindberg 5/9, Victor Westerlund 5/7, Albert Lindholm 4/4, Jac Karlsson 2/6 (7 m 1/3), Sebastian Säkkinen 2/4 (7 m 1/2), Nicholas Mavrostomos 2/3, Miska Henriksson 2/2, Kenneth Dahlberg 2/2, Oliver Nordlund 1/4, Robin Sjöman 1/3, Linus Sjöman 1/1, Jonathan Roos 0/1. Yhteensä 27/46 (59 %).

Maalivahdit: Miksu Heinonen (28 min.) 3 torjuntaa, Toto Christou (32 min.) 5.

Jäähyt: Säkkinen, R. Sjöman 2 min. Maalit Dickenille 3-0.

Pallonmenetykset: 17.

Dicken: Max Granlund 9/15, Gusten Montonen 8/8, Ian Martin 7/12, Filip Söderlund 4/7 (7 m 2/4), Joacim Broman 2/3 (7 m 1/1), Benny Broman 1/3, Johan Gripenberg 1/2, Jukka Kamula 1/1, Mikael Mäkelä 0/1. Yhteensä 33/52 (63 %).

Maalivahdit: Mikael Mäkelä (60 min.) 16 torjuntaa.

Jäähyt: – .

Pallonmenetykset: 10.