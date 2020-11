Dominic-poika tervehtii päätöstä ilolla.

Käsipallo on hauskaa, mutta perhe on paras. Näin kulkivat Nico Rönnbergin ajatukset, kun hän jätti käsipallonpeluun Ranskan pääsarjassa ja palasi tällä viikolla takaisin kotiin Karjaalle. Sopimus US Ivryn kanssa purettiin yhteisymmärryksessä, eikä tilille ehtinyt kertyä kuin kaksi ottelua.

