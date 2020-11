Hangon Yrittäjät ry. on palkinnut Filterpak Oy:n Peter ja Thomas Nordlundin Hangon vuoden yrittäjinä 2020. 1980-luvun puolivälissä perustettu Filterpak on ollut veljesten omistuksessa vuosituhannen alusta ja yritys on päässyt tänä vuonna todelliselle kasvu-uralle.

Lue lisää näköislehdestä