Raasepori aloitti koronatilanteen viikkokatsaukset

Kahdessa viikossa 14 tartuntaa, nyt jo useita nollapäiviä

Kahden viimeisen viikon aikana (viikot 43-44) Raaseporissa on todettu 14 uutta koronavirustartuntaa.

Ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden ajalta on 50,9/100.000 asukasta. Koko Uudellamaalla ilmaantuvuus on 81,9/100.000 asukasta.

Kaupunki tiedotti 22. lokakuuta tartunnoista Karjaan yhteiskoulussa ja Kiilan koulussa sekä 29. lokakuuta tartunnoista Tammisaaren Seminarieskola-koulussa ja Skogsgläntanin päiväkodissa. Karjaan kouluissa tartuntoja oli kolme, Tammisaaressa eristyksissä oli kuusi henkilöä, joista puolet lapsia.

Ei uusia viime päivinä

Kaupunki julkaisee tästä viikosta alkaen viikkokatsauksen Raaseporin koronatilanteesta. Viikkotiedote julkaistaan tiistaisin kaupungin verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan myös kaupungin Facebook-sivuilla ja tiedotusvälineille.

Kaupunki tiedottaa viikkokatsauksessaan paikallisista koronaluvuista ja muista ajankohtaisista asioista koronatilanteeseen liittyen. Kaupunki tiedottaa myös jatkuvasti mahdollisista tartunnoista ja altistumisista, jotka koskettavat yleisöä laajemmin.

-Raaseporissa on ollut useampia tapauksia edellisen kahden viikon aikana kuin aiemmin, mutta viimeisen viiden päivän aikana meillä ei ole todettu yhtään tartuntaa, johtava lääkäri Tove Wide tiedotti tiistaina.

Wide kiittää tästä tartunnanjäljittäjiä ja myös kaikkia asukkaita, jotka huomioivat varotoimenpiteet.

Widen mukaan kuntalaiset alkavat myös tottua yhä paremmin kasvomaskien käyttöön.

-On hienoa, että meillä ei ole ollut yhtään tartuntaa vanhemman väestön keskuudessa ja vanhainkodeissa. Nyt meillä on talvi edessämme ja sen vuoksi tarvitaan edelleen kärsivällisyyttä taistella eteenpäin, Wide kannustaa.

Rajoituksia ja ohjeita

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt rajoittaa Uudellamaalla yli 20 hengen yleisötilaisuuksia marraskuussa. Yli 20 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin suositus kasvomaskien käytöstä on edelleen voimassa.

Vierailuista vanhuspalveluiden asumisyksiköissä ja terveyskeskuksen vuodeosastolla tulee aina sopia etukäteen henkilökunnan kanssa. Jotta vierailut olisivat jatkossakin mahdollisia, on erityisen tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, eli pestä tai desinfioida kädet ja käyttää kasvomaskia sekä käytävillä että huoneissa. Vieraiden ei pidä oleskella lainkaan yhteisissä tiloissa.