Sairaalan uudelle päivystykselle lupa takautuvasti

”Toiminut toistaiseksi hyvin”

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystysyksikön perustamiseksi Raaseporin sairaalaan. Toiminta aloitettiin jo lokakuun alussa, päätös on leimattu saapuneeksi 27. lokakuuta ja se on voimassa vuoden 2024 loppuun.

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen mukaan päivystys on toiminut hyvin. Uusi päivystysyksikkö on palvellut tähän mennessä noin 850 potilasta. Heistä 540 oli kotiutettu, 80 lähetetty eteenpäin johonkin toiseen päivystysyksikköön ja lähinnä Lohjalle. Osastohoitoon oli otettu lokakuun aikana 75 potilasta, joista viitisenkymmentä Raaseporin sairaalaan osastolle ja loput Lohjalle ja Jorviin. Noin 90 prosenttia päivystykseen tulleista oli käynyt lääkärin vastaanotolla, loppuosaa palveli sairaanhoitaja.

Sairaalan ainoalla osastolla, joka palvelee monia erikoisaloja, on 25 paikkaa. Sairaanhoitoalueen mukaan toiminta on lähtenyt sielläkin suhteellisen hyvin käyntiin, vaikka hakeekin vielä muotoaan.

Osastolla on ollut lokakuun aikana 9-21 potilasta vuorokausitasolla. Epäselvyyksiä on sairaanhoitoalueen mukaan siinä, kuka voi kirjoittaa potilaita sisään ja milloin, ja toimintaan vaikuttaa myös epäselvä työnjako Lohjan sairaalan kanssa.

Suurin osa Raaseporin sairaalassa osastohoidossa olleista on ollut sisätautipotilaita. Muista erikoisaloista mainitaan keuhkosairaudet, infektiosairaudet ja gastroenterologia. Ajanvarauspoliklinikat toimivat entiseen tapaan. Päiväsairaalassa on dialyysihoitoa ja skopiatoimintaa, ja siellä toimii myös erityislääkepoliklinikka ja kotisairaanhoito. Kokonaisuuteen kuuluvan toimenpidepoliklinikan tulevaisuus on vielä tarkasteltavana.

Raaseporin sairaalassa on tehty vuosittain noin tuhat toimenpidettä paikallispuudutuksessa. Näistä noin 600 on sairaanhoitoalueen mukaan rannekanavaoireyhtymän leikkauksia. Niistä suurin osa tehdään pääkaupunkiseudulta tuleville potilaille. Ilman kyseistä potilasryhmää koko toimenpidepoliklinikan toiminta olisi arvioitava uudelleen ja se tarkoittaisi mm. uusia yhteistoimintaneuvotteluja.