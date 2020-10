Korona-altistumisia Karjaan suomenkielisissä kouluissa

Koululaisia ja opettajia kotona varmuuden vuoksi

Kaupunki tiedotti keskiviikkoiltana mahdollisista korona-altistumisista Karjaan suomenkielisissä kouluissa. Tämä koskee Karjaan lukiota, yhteiskoulua ja Kiilan koulua.

Varotoimena kyseisten koulujen altistuneiden luokkien oppilaat ja opiskelijat pidetään kotona torstaina ja perjantaina. Koronatestien tuloksia odotetaan perjantaina ja jatkosta tiedotetaan silloin tarkemmin.

Koronavirustartunta on todettu kahden Kiilan koulun oppilaan perheessä, yhden yhteiskoulun oppilaan perheessä ja kahden lukio-opiskelijan perheessä. Tapaukset koskevat kaikkiaan kuuden luokan oppilaita.

Varotoimenpiteenä kahden Kiilan koulun luokan oppilaat jäivät kotiin torstaina ja perjantaina, sama pätee luokkien luokanopettajiin. Muiden luokkien ja henkilökunnan koulu ja työ jatkuvat entisillä hygienia- ja turvallisuusohjeilla.

Karjaan yhteiskoulussa yhden luokan oppilaat jäivät kotiin torstaina ja perjantaina. Kyseistä luokkaa viikolla opettaneet opettajat pysyivät kuitenkin töissä ja käyttävät varotoimena kasvomaskeja. Muiden luokkien ja henkilökunnan osalta työ jatkui myös yhteiskoulussa.

Karjaan lukiossa kolmen luokan opiskelijat jäivät varotoimenpiteenä kotiin torstaina ja perjantaina, muiden osalta opiskelu jatkui normaalisti.

Ohjeena on edelleen se, että mikäli lapsella tai perheessä ilmenee vilustumisoireita, on otettava yhteyttä terveydenhuoltoon. Oireileva lapsi ei saa mennä kouluun, vaan hänet on pidettävä kotona. Terveyskeskukseen ollaan yhteydessä puhelimitse, ja se järjestää henkilön tarvittaessa koronatestiin. Puhelinnumero on 019 289 3000. Lapsia koskevat THL:n päivitetyt koronasuositukset löytyvät myös kaupungin kotisivuilta.