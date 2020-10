Kvarnströmin kanta: Politiikassa superkuukausi

Onpas taas mielenkiintoinen ja jännittävä kuukausi politiikassa, toki myös surullinen. Moniin tärkeihin asioihin voi ja pitää ottaa kantaa, ja niin teenkin.

Aloitetaan hyvillä uutisilla. Lokakuun ensimmäisenä päivänä laki hoitajamitoituksesta astui voimaan. Tämä tarkoittaa pidemmän päälle parempaa hoivaa ja hoitoa ikäihmisille kun hoitajamitoitusta määrittää laki, ei vain suositus. Iso peukku tälle uudistukselle.

Samana päivänä (1.10.) valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen, jonka perusteella ulkomaille rekisteröityjä yhtiöitä voitaisiin verottaa kaikista tuloistaan Suomessa, jos niitä tosiasiallisesti johdetaan täältä. Myös tämä ”lex Harakka” ansaitsee tunnustuksen.

Ei ole reilua, että voittoa tekevät yritykset ja sijoittajat voivat vältellä verojen maksua verokeitaissa, kun tavalliset yritykset ja kansalaiset maksavat veronsa tuloistaan yhteisten sääntöjen mukaisesti. Onneksi Marinin hallitus tarttuu toimeen aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.

Lokakuun toisena päivänä äänestimme eduskunnassa hallituksen luottamuksesta ja voitimme. Oikeisto-opposition yhteinen tekemä välikysymys olisi tarkoittanut toisaalta keppiä köyhille, toisaalta miljardiluokan veroalennuksia rikkaille. ”Kepillä” tarkoitan sitä, että oppositio vaati esimerkiksi vuorotteluvapaan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja työttömien eläkkeiden leikkaamista.

Kokoomuksen esittämällä miljardin euron tuloveroalennuksella saatavat työpaikat maksaisivat 180.000 euroa kappale valtiovarainministeriön laskelman mukaan. Tämä on yksinkertaisesti tehoton tapa parantaa työllisyyttä ja vastuutonta näinä kriisiaikoina.

Hallituksen talousarvioesitys on mielestäni paljon vastuullisempi. Autamme kuntia isolla tukipaketilla ja tuemme maan teollisuutta laskemalla sähköveroa EU:n sallimalle minimitasolle. Ja kuten sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman totesi ryhmäpuheenvuorossaan:

”Työn vastaanottamista helpotetaan alentamalla päivähoitomaksuja 70 miljoonalla eurolla. Panostus lisää esimerkiksi sairaanhoitajan ja bussikuskin kahden lapsen perheen käytettävissä olevia tuloja vuodessa 2.000 eurolla, joka on viisi kertaa enemmän kuin mitä perhe hyötyisi miljardin euron yleisestä tuloveronkevennyksestä. Päivähoitomaksujen alennus on myös seitsemän kertaa tehokkaampi työllisyystoimi kuin veroale.”

Budjettiesityksessä näkyy myös hallituksen kunnianhimoinen ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Luonnonsuojelu saa 100 miljoonaa euroa. Perussuomalaisten mielestä meillä ei ole varaa kunnianhimoiseen ilmastopolitiikkaan. Sanon toisinpäin. Meillä ei ole varaa olla reagoimatta ilmastonmuutokseen. Vanha fossiilitalous ei ole järkevä talouden eikä ympäristön näkökulmasta. Ymmärrän enemmän niitä kriitikkoja, jotka vaativat enemmän ilmastotekoja, kunhan varmistamme että siirtymä kestävälle polulle on reilu.

Se mikä ei olisi ilmastoteko, vaikka näin usein väitetään, on ”tunnin juna”. Onneksi Väyläviraston uusi hankearviointi osoittaa, että tämä hanke ei ole erityisen ympäristöystävällinen tai edes taloudellinen. Päinvastoin, sen hyöty-kustannussuhde on 0,44, ja kaikki alle yhden ovat huonoja. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa investoida 3,4 miljardia euroa tällaiseen hankkeeseen. Taistelu rantaradan puolesta jatkuu!

Niin jatkuu – valitettavasti – koronakriisikin. Ja nyt tulen siihen alussa mainittuun surulliseen asiaan. Viime viikon perjantaina kokoomus esitti epäluottamuslausetta peruspalveluministeri Krista Kiurulle koronakriisin hoidosta.

Huh huh! Suomi on selkeästi kaikilla mittareilla arvioituna selviytynyt koronan hoidosta ja hallinnasta parhaiten maailmassa. Tulokset puhuvat puolestaan. Ja nyt kun tilanne on taas vakava, ja tarvitsemme politiikassa ”koronarauhaa” ja työrauhaa ministereille, niin kokoomus kehtaa tehdä näin sosiaali- ja terveysministeriön ministerille. Se on törkeää ja röyhkeää sekä kaikin tavoin vastuutonta. Mutta muistakaamme: ”When they go low, we go high.”

Johan Kvarnström

kansanedustaja