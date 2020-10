Raaseporin sairaalan ja läntisen Uudenmaan alueellinen valmiustaso on muuttunut. Yhteispäivystystoiminta lopetettiin sairaalassa lokakuun alussa ja tilalla on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. Samalla on lopetettu anestesiaa edellyttävä kirurginen toiminta.

