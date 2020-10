”Reindeer Roundup” & ”The Carpet Vendore”

Diplomaateilla tuntuu olevan taiteellisia harrastuksia. Joitakin vuosia sitten Casinolla oli suuri valokuvanäyttely, jossa useat diplomaatit esittelivät toinen toistaan hienompia otoksiaan. Nyt vuorossa on Juhani Joutsen, monissa maissa ja maanosissa työskennellyt diplomaatti, joka vapaa-ajallaan on harrastanut taidetta. Hän on nykyään 70-vuotias ja hänellä on ateljee Inkoossa.

Lue lisää näköislehdestä