HUS:lta vahva suositus kasvomaskien käytölle

Koronatartunnat ja potilasmäärät ovat nousseet HUS-alueella elokuun alusta alkaen ja pääkaupunkiseutu on siirtynyt epidemiassa jo kiihtymisvaiheeseen.

Uudellamaalla 20-39-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista on 56 prosenttia. Nuoret joutuvat harvemmin sairaalahoitoon, mutta vaarana on koronaviruksen leviäminen vanhempaan väestöön.

Kuntien vastuulla on kartoittaa altistuneet ja asettaa heidät karanteeniin. Ulkomailta saatujen tartuntojen määrä on laskussa. Tartunnan saaneiden osuus, joissa tartuntalähde on tiedossa, on laskenut. Tartunnan lähde on tiedossa enää 16 prosentilla tapauksista.

-Tilanne on muuttunut koronan leviämisen suhteen myös Suomessa. Tämä tarkoittaa sitä, että viruksen voi saada mistä tahansa. Yksityistilaisuuksissa jopa puolet osallistuneista on saattanut sairastua, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen varoitti HUS:n koronavirusinfossa perjantaina.

Eniten altistumisia on ollut kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja harrastuksissa, samassa taloudessa asuvilla ja tartunnan saaneiden lähipiirissä. Yli 10 hengen joukkoaltistumisia on ollut eniten kouluissa, harrastuksissa, ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa.

-Uusimaa on tartunnoissa kiihtymisvaiheessa, varsinkin pääkaupunkiseudun suuret kunnat ja Keski-Uusimaa. Ihmiset liikkuvat yli kuntarajojen töihin, kouluihin ja harrastuksiin. Tilanne on huolestuttava ja tarvitsemme toimenpiteitä, jotta saamme epidemian kuriin, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesi.

Maskisuositus julkisiin sisätiloihin ja yleisötilaisuuksiin on entistä vahvempi. Toisen asteen oppilaitosten ja yliopistojen osalta maskisuosituksia pohditaan vielä kunnittain, koska maakunnassa on kuntakohtaisia eroja. Suositusten tavoitteena on pitää yhteiskunta avoimena ja turvata lähiopetus.

HUS:n mukaan kokoontumisrajoituksia ja julkisten tilojen sulkemista saatetaan tarvita lähitulevaisuudessa. Näistä päätetään kunnittain. Myös valtakunnalliset suositukset tai rajoitukset ravintolatoimintaan ovat harkinnassa.

-Vetoan kansalaisia noudattamaan uusia ohjeita, jotta saamme pandemian toisen aallon estettyä, Mäkijärvi sanoi.