Raasepori on Alvar Aalto -kaupunki, vaikka sitä ei vielä laajasti tiedetä

Raasepori on liittynyt Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon ja Aaltoa sekä muuta arkkitehtuuria on tarkoitus nostaa jatkossa paremmin esille niin matkailijoille kuin paikallisillekin. Raaseporia ei toistaiseksi yleisesti yhdistetä Alvar Aaltoon, mutta Tammisaaressa on kaksi Aallon suunnittelemaa rakennusta, Säästöpankin talo ja Villa Skeppet.

