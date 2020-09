Tähtidekkaristin kirjoja myyty jo yli 2,5 miljoonaa

(Kuva: Benjamin Lundin)

Menestysteokset syntyvät Inkoossa

Inkoon Degerbyssä asuvan tähtidekkaristi Leena Lehtolaisen kirjojen myynti on ylittänyt 2,5 miljoonan kappaleen rajan. Suomen suosituimpiin kirjailijoihin kuuluva Leena Lehtolainen tunnetaan erityisesti Maria Kallio- ja Henkivartija -dekkareistaan.

Kesällä ilmestynyttä viidettätoista Maria Kallio -romaania ”Jälkikaiku” oli myyty kuuden ensimmäisen viikon aikana jo yli 25.000 kappaletta, kustannusyhtiö Tammi tiedottaa.

Maailmanlaajuisesti Lehtolaisen teoksia on myyty nyt yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Hänen dekkareitaan on käännetty 30:lle kielelle. Suomen lisäksi Saksa ja Yhdysvallat ovat merkittäviä markkinoita Lehtolaisen kirjoille, joita on ilmestynyt tasaiseen tahtiin yksi vuodessa.

-Jälkikaiusta saamani lukijakommentit ovat jälleen näyttäneet, että Maria Kallio on monille kuin ystävä, jonka seurassa haluaa olla vuosi vuoden jälkeen. On hienoa, että kirjan loppu on koskettanut jopa kyyneliin asti, Leena Lehtolainen kiittää tiedotteessa. Lehtolaisen ja kustannusyhtiö Tammen välinen yhteistyö on jatkunut yli 40 vuotta.

Lehtolainen muutti Espoosta Inkooseen ja maaseudulle 10 vuotta sitten. Perhe oli etsinyt tuolloin taloa läntiseltä Uudeltamaalta vuoden verran. Metsän ja meren läheisyys sekä pääkaupunkiseudun läheisyys olivat tuolloin tärkeitä syitä siihen, että uuden asuinpaikan valinta osui Inkooseen.

Lehtolainen sijoittaa kirjojensa tapahtumat mielellään tuttuihin paikkoihin. Koska Maria Kallio työskentelee Espoon poliisissa, kyseinen kirjojen päähenkilö liikkuu paljon myös Länsi-Uudellamaalla.