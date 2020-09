Saksipotku hiljeni unille

Kunnioituksen kautta. Fiskarsin Saksipotkun kapteeni Esa Turtiainen ja Uni Papuan manageri Janick Sutisna muistuttivat ennen pelin alkua perusprinsiipeistä.

Fiskarin urheilukentän ilmassa väreili suuren tai ainakin kansainvälisen urheilujuhlan tuntua. Yllätysvalmis kotijoukkue Fiskarsin Saksipotku toivotti ystävyysotteluun vieraaksi eksotiikkaa tihkuneen Uni Papuan, jonka pääkaupunkiseudulta kasattu kokoonpano koostui indonesialaista maahanmuuttajista.

Sunnuntain ottelu ei jättänyt ketään kylmäksi, ei edes vierasjoukkueen taustajoukoista repäistyä tuomaria, joka viiletti paljain jaloin kostealla nurmella.

Pelistä muodostui jännittävä viihdepläjäys, vaikka alkuasetelmat lupailivat jotain muuta. Täsmäävissä tiimipaidoissa kentälle marssinut Uni Papua huokui ammattimaista otetta ja kotijoukkueessa jouduttiin kohtaamaan aloituksen kynnyksellä karu totuus kellosta.

-Onko peliaika todellakin 2 x 45 minuuttia? Miten mahdamme jaksaa, sivurajalla pohdittiin.

Fiskarilaisten oli teroitettava saksensa äärimmilleen kylän kunnian puolustamiseksi. Pelkästään fiskarilaisia ei tosin joukkueessa ollut, vaan apuja myös Karjalohjalta ja Sammatista. Sammatin kupeesta paikalle löysi railakkaiden liukutaklausten erikoismies Timo Elomaa, joka on tehnyt pitkän uran Helsingin harrastesarjassa Rööperin Nulikoiden riveissä.

-Olen kohdannut tämän saman vastustajan sielläkin. Varoittelin meidän jengiä siitä, että sieltä tulee vikkeliä pelaajia vastaan, hän totesi.

Vikkelyys oli kuitenkin alussa Fiskarin puolella ja huima lataus purkautui mitä tyrmäävimmällä tavalla. Riina Rubinstein yllätti itsensäkin housut kintuissa, kun hän latasi taululle 1-0, vaikka lähti omien sanojensa mukaan kentälle välttelemään maalintekoa.

Eipä aikaakaan, kun Surya Daniel, tuo ruukin Ronaldinho pyssytti tarpeeksi vihaisen vedon, joka ei maalivahdin näpeissä pysynyt. Kun vielä nuori hyökkääjätähti Rasmus Surakka niittasi 3-0, oli parikymmenpäisellä yleisöllä aihetta äimistelyyn.

-Uni Papua on tottunut pelaamaan harrastesarjassa 7 vastaan 7-pelejä pienellä kentällä, tässä 11 vastaan 11-pelissä heillä on hakemista. Mutta me pelaamme myös hyvin ja Fiskarissa on selkeästi hyviä pelimiehiä, Elomaa kehui.

Täpärää taiteilua

Eikä pelkästään pelimiehiä, vaan myös pelinaisia. Viisi naisfutaajaa toimivat joukkueen emotionaalisena liimana ja tunteiden tulkkeina.

-Rohkaisemme kaikkia ilmaisemaan tunteensa avoimesti ja heittäytymään pelille, Hanna Ahlstedt jutteli.

Rubinsteinissa oli myös valmentajan vikaa, sillä ääntä lähti ja näkemystä piisasi. Äänenpainot alkoivat olla yhä huolestuneempia, kun Uni Papua kiristi otettaan ja hivuttautui maali maalilta rinnalle. Juuri ennen taukovihellystä syntyi vielä vieraiden 3-4 johtomaali, jota edelsi ruotsalaisen puusepän Jonas Berglundin kaltoinkohtelu, joka jäi tuomarilta näkemättä.

Tauolla tiimipalaveriin kokoontui joukko mietteliäitä kotipelaajia.

-Alku oli hyvä, loppua kohden keskikenttä katosi. Meidän pitää pysyä tiiviimpänä, vastustajat ovat niin nopeita, puhe pulppusi.

Pitkän päivätyön Fiskarsin Saksipotkun operatiivisessa johdossa tehnyt Yoshimasa Yamada valotti taktisen tilpehöörin olevan joukkueessa vähemmässä käytössä.

-Taktiikan kanssa on aika hiljaista. Ei kukaan kuuntele, kaikki tekevät vähän omiaan. Tämä on taiteilijakylä, joten pelaajatkin ovat taiteilijoita, japanilaissyntyinen arkkitehti nauroi. Pinjaisissa asuva ”Jussimatti” tekee väitöskirjaa autioituneiden hirsimökkien uudelleenkäytöstä, mutta ei löytänyt sunnuntaina keinoja autioituneen tulostaulun lämmittämiseen. Tilanne 3-4 oli ja pysyi toisella jaksolla, vaikka Fiskars kuinka keplotteli.

Kapteeni Esa Turtiainen oli turtasen lähellä jatkaa erikoistilannepalloja verkkoon ja muutakin hässäkkää luotiin, ilman tulosta. Olisiko saksipotku auttanut asiaa? Sellainenkin on todistetusti kesän harjoituksissa nähty, mutta kauden kohokohdassa saksaria ei nähty. Uni Papua sammutti lopulta toivonkipinän runtattuaan pallon viidennen kerran maalivahti Timo Ruokolaisen ohi ja lopputulokseksi kirjattiin kuitenkin varsin kunniallinen 3-5.

Ottelun päätyttyä syntymäpäiväsankari Silja Jääskeläinen sulkeutui universaaliin suosioon. Perisuomalaisen onnittelulaulun jälkeen vieraspelaajat intoutuivat hoilaamaan synttäriviisua Indonesian tyyliin ja jättivät Fiskarille tyylikkäät hyvästit.