BK potkii heikoilla jäillä

Kristoffer Ammondtilla ei ollut hauskaa, kun taas CLE:n Saska Savesia nauratti makeasti. BK:lla on ryhtiliikkeen paikka, jos joukkue tahtoo välttää luisumisen Neloseen.

Ilta oli kaunis, mutta peli ei kestänyt päivänvaloa, kun miesten jalkapallon Kolmosta Karjaan keskusnurmella keskiviikkona kahvattiin. BK-46 kaivautui syvemmälle kuoppaan kärsittyään 0-1 (0-1) tappion Club Latino Espanolille.

11 kierroksen jälkeen polkkapaitojen tilillä on yhä vain yksi voitto ja sijoitus eteläisen alueen A-lohkossa on toiseksi viimeinen eli putoajan paikalla. Joukkueella on seitsemän ottelua aikaa ryhtiliikkeen tekemiseen ja kaameuksien välttämiseen.

CLE-kamppailun perusteella ryhdistäytyminen vaatii niin pelaajilta kuin valmennukseltakin rivakkaa hihojen käärylöintiä, sillä BK ei syttynyt taisteluun niin kuin siltä olisi tärkeässä taistossa odottanut.

-Ei ollut tarpeeksi halua, en tiedä miksi. Pelit käyvät vähiin ja tarvitsemme kipeästi pisteitä, kyllä sen pitäisi otteissa näkyä, keskikentällä kelvollisesti luutinut Jyri Härkänen tuskaili.

BK:lle tarjottiin pisteisiin avaimia, sillä helsinkiläisporukka ei juuri muuta tehnyt kuin makasi alhaalla puolustusasemissa ja intoutui silloin tällöin virittelemään jotain vastaiskuista. Yhdestä sellaisesta Emongo Osongo toimitti pallon päätyrajalta luukulle ja se kimmahti verkon perukoille karjaalaispakki Kevin Koskisen epäonnekkaasta kintusta.

Yhteisen hiilen metsästys

Enemmän nuhjaamiseen ja nojailuun keskittynyt CLE ei ollut erikoinen ilmestys, mutta BK:lla ei ollut aseita sen murtamiseen. Plakkariin tuli 11 kulmapotkua, mutta niistä käteen jäi vain Ander Amasorrainin pukkaus, jonka maalivahti Sergio Quilodran tippasi riman alta yli. Sergio venytti hyvin myös Philip Ekbladin kudin tielle, mutta kaiken kaikkiaan kotijoukkue ei saanut reilusta pallonhallinnastaan tarpeeksi irti.

Yhteispeli hyökkäyskolmanneksella sakkasi pahasti ja harhasyötöt seurasivat toisiaan, kun toverien liikkeitä ei osattu lukea, jos niitä liikkeitä ylipäänsä tehtiin. Nurmelta kuului paljon äksyilyä, mutta ei sellaista jyrinää, jolla otettaisiin hommaa haltuun. Johtajuutta puuttuu.

-Emme saa yhteispeliä toimimaan eikä kentällä ole tarpeeksi puhetta. Meitä on siellä 11 pelaajaa ja kaikkien pitäisi osallistua siihen, mitä tehdään. Yksin ei tätä kukaan hoida, mutta silti nähdään välillä liian itsekästä toimintaa, Härkänen ruoti.

Hänen mukaansa kauden kurjat tulokset ovat saaneet alkunsa harjoituskentältä.

-Kaikki lähtee treeneistä, siellä tehtyä työtä tullaan näyttämään peleihin. Jos ei saada kuin 10 pelaajaa treeneihin, niin tuolta se sitten näyttää, Härkänen pyöritteli päätään.

BK:lla on vielä aikaa kurssin kääntämiseen ja kenties kokeneemmasta kaartista Mergim Bushi ja Lucas Mondino ehtivät tervehtyä sellaiseen iskuun, että vaikuttavat myönteisesti pelin kulkuun. Edessä siintävät kotiottelut häntäpään Finnkurdia ja FC POHU:a vastaan sekä ensi lauantain peli Espoon Tikan vieraana. Niistä on tulosta tultava.

-Olemme jo jonkin aikaa puhuneet siitä, että nyt riittää ja nyt tämä kääntyy. Nyt sen pitää oikeasti tapahtua, on pakko parantaa otteita, jos tahdomme säilyä sarjassa, Härkänen sanoi.

BK:n alakuloa alleviivasi se, että Vitosessa pelaava akatemiajoukkue joutui tiistaina antamaan kotipelistään luovutusvoiton EBK/Reserville. Niin vähiin olivat pelaajat käyneet, ettei miehistöä saatu kasaan. BK/Akademi on sekin raapinut tällä kaudella vain yhden voiton ja jyrsii lohkossaan putoamisviivan alla.