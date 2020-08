Koronatestaaminen ruuhkautunut myös Raaseporissa

Vanhemmat veivät lapsen testiin Porvooseen

Raaseporin johtava lääkäri Tove Wide kertoo koronavirustestauksen ruuhkautuneen myös Raaseporissa.

-Testien kysyntä on kasvanut nopeasti ja kapasiteettia on liian vähän. Se ei riitä kysyntään etenkin pääkaupunkiseudulla, mutta tilanne on sama muualla ja myös esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla, Wide sanoo.

Ratkaisua odottaessa täytyy hänen mukaansa käyttää myös muita keinoja kuin testit. Näitä ovat ammattilaisen riskiarvio ja yksinkertainen ohje jäädä kotiin, mikäli oireita ilmenee.

Etelä-Uusimaan tietojen mukaan erään neljävuotiaan nuhaoireisen lapsen huoltajat halusivat lapsensa koronatestiin viime viikon torstaina 13. elokuuta. Tammisaaressa testiin olisi päässyt vasta kuluneen viikon tiistaina eli 18. elokuuta.

Vaihtoehdoiksi ilmoitettiin Porvoo tai yksityinen lääkäriasema, jossa testi maksaa 300 euroa. Huoltajat olivat päättäneet viedä lapsen Porvooseen. Testin tulosta, joka oli negatiivinen, jouduttiin odottamaan neljä päivää. Widen mukaan tilanne ei ole hyväksyttävä, ei porvoolaisten eikä raaseporilaisten kannalta, ja ratkaisua etsitään.

-Itä-Uudellamaalla tilanne on testauksessa vähän parempi. Toisaalta ei ole oikein sekään, että Porvoon ajat menevät raaseporilaisille tai helsinkiläisille. Ongelma on tiedostettu ja HUS-tasolla tehdään kovasti työtä sen ratkaisemiseksi, Wide sanoo.

Raaseporin hygieniahoitaja Pia Halavakoski kertoo odotusajan koronatestiin olevan Raaseporissa tällä hetkellä 4-5 päivää.

-Tilanne kuitenkin elää. Torstaiaamuna oli vapaita aikoja lauantaille, mutta ne oli varattu jo iltapäivällä. Torstaina varattiin aikoja maanantaille, ja perjantaina yhteyttä ottavat saavat testausajan vasta ensi viikon tiistaina tai keskiviikkona, Halavakoski kertoo.

Raaseporin sairaalassa toimii edelleen drive in-näytteenotto. Sen aikoja on lisätty ja näytteitä otetaan kello 8.30-15. Näytteenottoaikaa on lyhennetty samalla 10 minuutista viiteen minuuttiin.

Lisäksi näytteitä otetaan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja näyte voidaan ottaa myös terveyskeskuksessa, vaikka asiakas olisi varannut ajan muuhun kuin näytteenottoon. Wide kertoo myös, että Raasepori hyödyntää liikkuvaa ostopalvelua koronatestauksessa mm. tehostetussa palveluasumisessa.

HUS tiedotti viime viikolla, että koronatestin tuloksen saaminen kestää vähintään kaksi vuorokautta ja aikaa voi kulua myös useampia päiviä.

-Vastaukset tulevat meille yleensä neljässä päivässä. Ilmoitan tämän kaikille ajan varaaville ja tilanne on se, että tuloksia on vain odotettava kiltisti näin kauan. Toivottavasti tämä muuttuu jo lähitulevaisuudessa, Halavakoski sanoo. Raaseporissa oli torstaina edelleen 30 vahvistettua koronatartuntaa epidemian alkamisen jälkeen.