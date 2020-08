THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koronatartuntojen ehkäisemiseksi

Käsienpesu ja turvavälit edelleen tärkeimmät keinot

THL suosittelee kansalaisille kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa toisten ihmisten suojaamiseksi. Kasvomaskilla voidaan ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1-2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua, THL painottaa.

Oireisena tulee välttää sosiaalisia kontakteja ja hakeutua välittömästi koronatestiin.

-Koronaviruksen leviämisen riski kasvaa nyt kun arki on alkanut ja ihmiset alkavat liikkua enemmän. Nyt on lisäksi selvää, että tartuntariski on erityisen suuri tungoksessa. Kasvomaskit ovat yksi lisäkeino ehkäistä epidemian kiihtymistä, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta tiedottaa.

Kenelle ja missä tilanteessa?

THL:n suositus koskee niitä sairaanhoitopiirejä, joissa on esiintynyt koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Uusien koronavirustartuntojen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna.

Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueella tapausmäärät ovat nousseet. HUS-alueella tapausmäärät lähes kaksinkertaistuivat viikolla 32 edellisviikkoon verrattuna. Myös Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä todettiin yli viisi uutta tapausta viimeisimmällä seitsemän päivän seurantajaksolla. Tästä huolimatta tapausten määrä on valtakunnallisesti edelleen kohtalaisen pieni ja sellaisena se pyritään myös pitämään.

Maskisuositus koskee oranssilla merkittyjä sairaanhoitopiirejä (tilanne 12. elokuuta), joissa on todettu koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Maskisuositus ei koske työyhteisöjä. THL suosittaa maskin käyttöä joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja on vaikeaa välttää. Maskia suositellaan myös matkalle koronavirustestiin ja testin tulosta odoteltaessa, ja kun henkilöllä on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Maski on paikallaan myös, kun palataan riskialueelta Suomeen ja siirrytään maahantulopaikasta, kuten lentokentältä, karanteeniin. Sama pätee karanteenin aikaiseen välttämättömään liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Lisäksi alueelliset tartuntatautiviranomaiset voivat antaa alueellaan omia suosituksia.

Ensisijaisesti pisaratartuntana

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa Covid 19-tartunnan saaneista ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, eikä ihminen itse ole tällöin tietoinen tartunnastaan.

Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Lisäksi tutkimuksessa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa.

-Esimerkiksi tällaisissa tilanteissa kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja, sillä se estää pisaroiden leviämistä ympäristöön, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen neuvoo.

Käyttö vaatii huolellisuutta

Kasvomaskeja on monenlaisia. Kaupasta voi hankkia kertakäyttöisiä maskeja tai uudelleen käytettäviä kangasmaskeja. Maskin voi myös valmistaa itse kankaasta. THL:n mukaan kunnat tulevat jakamaan maskeja vähävaraisille ja valtio korvaa menot kunnille jälkikäteen.

Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Maskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Varsinaiset hengityksensuojaimet (FFP1, FFP2 tai FFP3) ja lääkinnällisten laitteiden vaatimukset täyttävät CE-merkityt kirurgiset suu-nenäsuojukset suojaavat myös käyttäjäänsä, ja ne on tarkoitettu ensi sijassa terveydenhuollon henkilöstölle.

Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa lääkärisi kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.

Kasvomaski ei sovellu lapsille. THL:n mukaan maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu 15 vuoden iästä alkaen.

Muistilista maskin käyttöön