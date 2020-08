Hangon turman tutkinta jatkuu, poliisilla hyvä käsitys tapahtumista

Kahden veneen kuljettajat ja järjestäjä epäiltyinä

Hangossa viime lauantaina Poker run-veneilytapahtumassa sattuneen vakavan veneonnettomuuden esitutkinta etenee kuulusteluilla ja teknisellä tutkinnalla. Tutkinnanjohtaja, komisario Markus Ramstedt kertoo, että runsaan videomateriaalin ja useiden silminnäkijähavaintojen ansiosta poliisilla on hyvä käsitys kahden moottoriveneen törmäystä edeltäneistä tapahtumista.

Onnettomuus tapahtui, kun nopeuskilpailuun osallistunut vene menetti toisen veneen peräaalloissa ohjauskyvyn, ajautui pois väylältä ja törmäsi sen läheisyydessä olleeseen veneeseen, jossa oli neljä henkilöä. Näiden kahden veneen lisäksi poliisi selvittää myös hetki ennen törmäystä väylälle ajaneen veneen osallisuutta onnettomuuteen.

Esitutkinnan tässä vaiheessa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta epäillään katsojaveneeseen törmänneen veneen kuljettajaa ja hetkeä aikaisemmin nopeusajoväylälle ajaneen veneen kuljettajaa. Väylän varrella olleen katsojaveneen kuljettajaa ei epäillä rikoksesta.

Järjestäjien rooli

Ramstedtin mukaan poliisi selvittää myös tapahtuman järjestäjien osuutta tapahtuneeseen. Esitutkinta kohdistuu siihen, miten tapahtuman turvallisuudesta oli huolehdittu.

Tapahtuman järjestäjiä tullaan kuulemaan epäiltyinä kuoleman tuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Rikosnimikkeet tarkentuvat Ramstedtin mukaan vielä esitutkinnan edetessä. Rikoksesta epäillyt henkilöt määräytyvät sen mukaan, millaisia vastuita heillä on ollut tapahtuman organisaatiossa.

-Tällaisissa onnettomuuksissa on tyypillistä, että useita henkilöitä kuullaan rikoksesta epäiltyinä. Henkilön asema voi kuitenkin muuttua esitutkinnan aikana, Ramstedt tiedottaa.

Onnettomuudessa kuoli alaikäinen lapsi. Samassa veneessä ollut henkilö loukkaantui ja hänet toimitettiin sairaalaan. Tämä on päässyt jo pois sairaalahoidosta. Tekninen tutkinta kohdistetaan onnettomuuteen liittyviin veneisiin ja niiden laitteisiin.

Yleisötapahtuma?

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt aloittaa turvallisuustutkintalain nojalla tutkinnan Hangon onnettomuudesta ja siihen johtaneista tapahtumista.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kyseessä oli yleisötapahtuma. Tähänkin saatetaan joutua ottamaan kantaa vielä tarkemmin, koska Poker run on tarkoitettu varsinaisesti siihen osallistuville venekunnille, eikä yleisölle esimerkiksi myydä pääsylippuja tapahtumaan. Onnettomuuden jälkeen on keskusteltu jo vilkkaasti katsojaveneiden turvaetäisyyksistä nopeusajoväylään, joita on pidetty liian pieninä.

Tutkintaryhmän johtajaksi on nimetty erikoistutkija Ilkka Kervinen ja jäseniksi turvallisuusasiantuntija Petri Koistinen, kapteeniluutnantti evp. Jari Alanen, vanhempi konstaapeli Juho Henttonen, ensihoidon kenttäjohtaja Jouni Kujala ja yhteiskuntatieteiden maisteri Kirsti Haimila. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Esko Värttiö.