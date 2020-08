Covid-19-altistuminen Köttkontrollenissa

Paikalla olleita pyydetään ilmoittautumaan

Karjaalaisessa ravintola Köttkontrollenissa vieraili viime torstaina 23.7. henkilö, jolla on sittemmin todettu koronavirustartunta, Raaseporin kaupunki tiedottaa. Henkilö oli ravintolan sisätiloissa torstai-iltana noin klo 18-21.

– Kaikkia ravintolassa samaan aikaan olleita kehotetaan olemaan yhteydessä tartuntatautiyksikköön, sanoo kaupungin vastaava tiedottaja Julia Ingo. Tartuntatautiyksikön puhelinnumero on 019 289 3111.

Edellinen tartunta Raaseporissa vahvistettiin noin kuukausi sitten. Uuden tartunnan alkuperä on todennäköisesti ulkomailla, sanoo kaupungin johtava lääkäri Tove Wide. Mahdollisten altistuneiden kartoitus on edelleen käynnissä.

– Ravintolassa muuhun aikaan vierailleilla ei ole syytä huoleen, Wide sanoo. Tiedote päätettiin antaa, koska Köttkontrollenin ravintolatila on pieni, mikä kasvattaa altistumisen riskiä.

Ravintolan henkilökunta on nyt karanteenissa, kertoo ravintolapäällikkö Mikael Kokkonen. Karanteeni jatkuu ensi torstaihin. Kellään henkilökunnasta ei kuitenkaan ole oireita. Ravintola pysyy kiinni elokuun puolelle, ja perjantaille suunniteltu Karjaan Yön tapahtuma on myös peruttu.