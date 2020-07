Faces-festivaalin musiikkiesitykset tänä vuonna ilmaisia

Poikkeusoloista huolimatta Faces-festivaali järjestetään Karjaalla jälleen heinä-elokuun vaihteessa. Lisänimekseen festivaali on tänä vuonna saanut ”Open Faces – Staying Alive!”, sillä kaikki ulkoilmakonsertit ovat tänä vuonna ilmaisia.

-Haluamme kaikesta huolimatta järjestää iloisen, tulevaisuuteen suuntautuvan kansanjuhlan, festivaalijohtaja Börje Mattsson sanoo.

Edellisten vuosien tapaan tarjolla tulee olemaan musiikkia Suomesta ja maailmalta sekä taidetta, elokuvaa, keskustelua ja ruokaa basaareista. Lasten ohjelmasta vastaa tänä vuonna lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPum. Festivaalin tapahtumat sijoittuvat Fokukseen, puistoon kirjaston edessä, Tryckeri Teaterniin ja Bio Pallakseen.

Musiikkikattaukseen kuuluu viisuja, folkia, bluesia, countrya, afron ja idän rytmejä ja amerikkalaista alkuperäiskansarockia, festivaalin lehdistötiedote lupaa.

Taidenäyttelyistä vastaavat Kaj Stenvall kesän ainoalla näyttelyllään galleria Fokuksessa ja helsinkiläinen Sanna Karlsson-Sutisna entisen linja-autoaseman odotustilassa. Sutisna on monialainen taiteilija, jolta nähdään näyttelyssä maalauksia, veistoksia ja ympäristötaidetta. Lisäksi hän esiintyy festivaaleilla laulajana ja tanssijana. Koska Fokuksen talo puretaan syksyllä, sille heitetään jäähyväiset sunnuntain tapahtumassa ”Fokus Farewell”.

Puhekeskeisten tapahtumien näyttämönä on jälleen Tryckeri Teatern, jossa järjestetään lauantaina Raasepori Priden tapahtuma ja runoilta, jonka teemana on black lives matter -liike. Runoiltaan vieraaksi on tulossa ulkoministeri Pekka Haavisto. Sama teema toistuu Bio Pallaksen ohjelmistossa, johon kuuluvat Spike Leen ”BlacKkKlansman” ja Barry Jenkinsin ”If Beale Street Could Talk”-elokuvat. Sunnuntaille suunnitellaan keskustelutilaisuutta, mutta muun muassa se, ketkä siihen osallistuvat, on vielä auki. Aiheena tulee kuitenkin olemaan ”Elämää koronan jälkeen”.

-Mikä voisi olla seuraava uhka? Tai onko tästä tilanteesta opittu jotain, mikä voisi estää seuraavan katastrofin, Mattsson pohtii.

Tryckeri Teaternin ja Bio Pallaksen tapahtumiin tulee pääsymaksu, mutta suurta osaa teatterin ohjelmasta voi myös katsoa livenä festivaalin Facebook-sivulta, järjestäjät lupailevat.

-Festivaalikävijöiden turvallisuuden varmistamiseksi konserttien kävijämäärää aiotaan valvoa, Mattsson kertoo. Konserteissa pyritään pitämään etäisyyttä ja alueelle tulee käsienpesumahdollisuuksia.

Festivaalin järjestely alkoi tänä vuonna myöhään ja vielä edellisvuosiakin pienemmällä budjetilla. Vapaaehtoisia järjestäjiä ja esiintyjiä otetaan edelleen mukaan.

-Teemme varmaan budjetin pienuuden maailmanennätyksen, Mattsson naurahtaa. -st