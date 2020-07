Karjaan kirkon historia pantiin yksiin kansiin

Karjaan kirkolla on juhlavuosi ja 550-vuotiaan kirkon historiasta on kirjoitettu kirja, joka julkaistiin kesäkuun lopulla. Juhlavuosi näkyy myös kirkon ohjelmistossa juhlavuoden aikana, vaikka kevään ohjelmaa jouduttiinkin siirtämään syksymmälle.

-Karjaan alueella on ollut asutusta kivikaudelta asti, joten alueen historia ulottuu kauas. Karjaalla sijaitsevasta kirkostakin on mainintoja jo 1300-luvulta, ja täällä on aiemmin ollut puinen kirkko. Nykyinen kivikirkko on vihitty käyttöön vuonna 1470, historiikin kirjoittanut Johan Lönnberg kertoo.

Lue lisää näköislehdestä