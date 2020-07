Luvatonta kalastusta kalaportaissa, kieltokyltit tulossa

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin kuluneella viikolla kuva pariskunnasta kalastamassa soutuveneellä Billnäsin voimalaitoksen kalaportaiden alapäässä.

Paikkakunnalla asuva Jari Sopen-Luoma saattoi asian ympäristötoimiston tietoon ja esitti, että kalateiden läheisyydessä olisi hyvä tiedottaa kalastuskiellosta.

Raaseporin vastaava katupäällikkö Piia Nordström pitää asiaa erittäin valitettavana. Hän ilmoitti perjantaina aamupäivällä, että kalastuskieltokyltit on tilattu jo molempiin kalateihin Billnäsin ja Åminneforsin voimalaitospadolle. Luvatonta kalastusta on harrastettu tiettävästi myös Billnäsin padon yläpuolella olevalla kävelysillalla.

Ympäristötarkastaja Monica Österbladin mukaan kalastuksen valvonta kuuluu tässä tapauksessa poliisille, sillä ympäristötoimistolla ei sellaisia valtuuksia ole. Österblad kertoo myös keskustelleensa asiasta tuoreeltaan kalastuksenvalvojien kanssa, mutta hänen mukaansa on tietenkin aivan selvää, että he eivät voi olla paikalla jatkuvasti.

Laissa määrätään, että kalan kulun turvaamiseksi rakennetussa kalatiessä sekä 200 metrin matkalla sen tai muun vastaavan laitteen ylä- ja alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty. Kielto on voimassa koko ajan. Kalastus on kielletty myös voimalaitokseen vettä johtavassa kanavassa ja 100 metrin matkalla vesistön poikki rakennetun padon alapuolella.

Kuva: Piia Nordström