Ministeri Thomas Blomqvist tyytyväinen uuteen sote-ehdotukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist (r) toivoo, että mahdollisimman monet sote-alan toimijat antavat lausuntonsa hallituksen uudesta esityksestä sote-uudistukseksi, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Aikataulu on Blomqvistin mukaan tiukka, mutta realistinen.

-Kovin montaa viivytystä se ei kestä. Olemme kuitenkin ottaneet aiemmista virheistä opiksi ja tiedämme, mikä ei onnistunut edellisellä kerralla. Olemme yrittäneet olla nyt siltä osin huolellisia, joten toivotaan että tämä onnistuu. Mielestäni ehdotus on hyvä. Sote-uudistuksen lausuntokierros on nyt erittäin tärkeä, sillä se auttaa vielä parantamaankin ehdotusta, Blomqvist sanoo.

