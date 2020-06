Seiväshyppyyn kaivataan rämäpäitä

Seiväshyppy on hurjan hieno laji, mutta meillä päin se on taipunut yleisurheilukentillä vaatimattomaan virkaan. Vauhdinottoradan päässä on alkanut kuitenkin tapahtua, kun kokenut seiväsniekka Santeri Kenttä on ottanut hoiviinsa IF Raseborgin historian ensimmäisen lajiryhmän. Vasta muutaman juniorin kokoinen kopla harjoittelee Karjaan kentällä torstaisin ja lystiin otetaan mieluusti mukaan korkean paikan vimmaisia vintiöitä.

